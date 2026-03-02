Λίβανος: Ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, σιιτικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στα νότια της χώρας.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν είχε λάβει ποτέ ανάλογη απόφαση σε προηγούμενες συγκρούσεις με το Ισραήλ, όπως αναφέρει σχετικά το Sky News.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από ισραηλινά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους στον Λίβανο, τα οποία το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας για τη Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι «η απόφαση για πόλεμο και ειρήνη ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, γεγονός που απαιτεί τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και την υποχρέωσή της να παραδώσει τα όπλα της».

Πρόσθεσε: «Καλούμε τον στρατό να εφαρμόσει άμεσα τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου, ώστε τα όπλα να βρίσκονται αποκλειστικά υπό κρατικό έλεγχο βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

»Αυτό που έκανε η Χεζμπολάχ συνιστά παραβίαση των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου».

ΗΠΑ: Τρία μαχητικά καταρρίφθηκαν κατά λάθος από το Κουβέιτ

Η United States Central Command (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι τρία μαχητικά F-15 των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ στις 4:03 π.μ. σήμερα το πρωί.

«Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, περισυνελέγησαν και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των κουβεϊτιανών ενόπλων δυνάμεων και για τη στήριξή τους στη συνεχιζόμενη επιχείρηση».

