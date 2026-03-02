Εδιμβούργο: Δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι

Δύο άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα στην πόλη της Σκωτίας, το Εδιμβούργο.
Ο άνδρας έφερε πάνω του δύο μαχαίρια, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το περιστατικό στο Εδιμβούργο
Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης, όπου κινείται ο άνδρας αυτός και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της περιοχής, είπε στην εφημερίδα ότι θεωρεί πως ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.
Όπως είπε ο ίδιος: «Έσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».
