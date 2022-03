Στο Κρεμλίνο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός- Συνάντηση τριών ωρών με τον Πούτιν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο σήμερα για να συζητήσουν την κρίση στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Η συνάντησή τους διήρκησε σχεδόν 3 ώρες. Το Ισραήλ, το οποίο φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό Ρώσων μεταναστών, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ενώ το Ισραήλ, στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή, εξέφρασε αλληλεγγύη στο Κίεβο και έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, είπε ότι θα διατηρήσει τις επικοινωνίες με τη Μόσχα με την ελπίδα να βοηθήσει στην εκτόνωση της κρίσης.

Το Ισραήλ έχει επίσης κατά νου τη στρατιωτική υποστήριξη της Μόσχας στον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, όπου το Ισραήλ επιτίθεται τακτικά σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Ο Μπένετ, ένας θρησκευόμενος Εβραίος, πέταξε κατά παράβαση του θρησκευτικού νόμου του Σαββάτου, επειδή ο Ιουδαϊσμός το επιτρέπει, όταν ο στόχος είναι η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής, είπε ο εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού ο Μπένετ αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθ' οδόν από τη Μόσχα στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

