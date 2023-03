Στο Κίεβο ο Ορλάντο Μπλουμ- Συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

O Ορλάντο Μπλουμ βρέθηκε στο Κίεβο όπου συνάντησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συνάντησα τον πρέσβη καλής θέλησης της Unicef, τον Ορλάντο Μπλούμ και την ομάδα της Unicef, έναν οργανισμό που συνδέεται άρρηκτα με την ανθρωπιστική υποστήριξη και την προστασία των παιδιών» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διευκρίνισε δε, ότι μαζί με τον χολιγουντιανό ηθοποιό, Ορλάντο Μπλουμ «συζητήσαμε το θέμα της αναδόμησης της χώρας και των σχολικών υποδομών. Εκτιμώ αυτή τη βοήθεια. Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα πρέπει να εργαστούν πάνω σε αρκετά ζητήματα» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τα ζητήματα αυτά αφορούν στην επιστροφή των εκπατρισμένων παιδιών της Ουκρανίας, την δημιουργία καταφυγίων σε εκπαιδευτικές δομές καθώς και την τεχνική υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης σε εκείνες τις περιοχές, όπου είναι αδύνατη η εκπαίδευση λόγω απειλών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του υπογράμμισε την ουσιαστική συμβολή του Ορλάντο Μπλουμ στην προστασία των παιδιών.

Ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί το Ντονμπάς πριν από την μαζική επίθεση των Ρώσων και είδε την επιθετικότητα που ασκούσαν στην Ουκρανία, όπως σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ορλάντο Μπλουμ επισκέφθηκε το Κίεβο και μάλιστα μίλησε με τα παιδιά που μένουν λόγω του πολέμου μέσα στο μετρό.

