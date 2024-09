Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος μεταφέρεται στον Λίβανο - Επιβεβαίωσε η Χεζμπολάχ τον θάνατο του Ακίλ

Σημαντικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότια συνοικία της Βηρυτού, με απολογισμό μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14 νεκρούς, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μοιάζει πλέον να μεταφέρεται στον Λίβανο, να επικεντρώνεται στη σιιτική παράταξη-σύμμαχό της.

Η επιδρομή χαρακτηρίζεται νέο σκληρό χτύπημα για τη Χεζμπολάχ, μετά τη σειρά φονικών εκρήξεων, που αποδίδονται στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες από το κίνημα, παγιδευμένων συσκευών επικοινωνίας. «Πολύ ανήσυχος», ο ΟΗΕ κάλεσε χθες σε «αποκλιμάκωση» και στη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έκαναν στοχευμένο πλήγμα εξοντώνοντας τον Ιμπραήμ Ακίλ», επικεφαλής δύναμης ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, της «μονάδας Ραντουάν», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Πρόσθεσε πως άλλοι «δέκα διοικητές» μονάδων της Χεζμπολάχ, «υπεύθυνοι για τις καθημερινές εκτοξεύσεις ρουκετών» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώθηκαν στον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργά το βράδυ τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα είχε δηλώσει νωρίτερα πως ο Ιμπραήμ Ακίλ σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια συνάντησης με διοικητές». Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 66 τραυματίστηκαν, οι 9 σοβαρά, στον βομβαρδισμό αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο τόνισε πως σωστικά συνεργεία ανέμεναν να βρουν κι άλλα θύματα στα συντρίμμια του κτιρίου που χτυπήθηκε.

Πρόκειται για το δεύτερο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται σε ισραηλινό βομβαρδισμό αφότου το κίνημα άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό του, τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ιμπραήμ Ακίλ, προσέφεραν ποσό 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983.

