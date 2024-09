Λίβανος: Νεκρός ο υπ' αριθμόν 2 της Χεζμπολάχ από την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν «στοχευμένη» επίθεση στη πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, κατά την οποία ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ιμπραήμ Ακίλ σκοτώθηκε.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ ήταν ο βασικός στόχος της ισραηλινής επίθεσης, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει για 7 εκατ. δολάρια για τον ρόλο του στη βομβιστική επίθεση του 1983 σε στρατώνα των Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό, καθώς και για την καθοδήγηση της σύλληψης Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στο Λίβανο τη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για τον διοικητή της δύναμης Radwan και επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ.

Ο Ακίλ φέρεται να διοικούσε τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στη Συρία για χρόνια και να δημιούργησε μια στενή επιχειρησιακή σχέση με τη ρωσική δύναμη ειδικών επιχειρήσεων «Spetsnaz».

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το χτύπημα σημειώθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ Παλαιστινίων και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ανθρώπων από το χτύπημα στη νότια πυκνοκατοικημένη συνοικία της Βηρυτού, ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι 59 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

