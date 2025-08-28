Στινγκ: Γιατί πρώην μέλη των Police τον μήνυσαν για το «Every Breath You Take»

Ο Στινγκ (Sting) έχει μηνυθεί από τους πρώην συναδέλφους του στους θρυλικούς Police, σχετικά με χαμένα δικαιώματα που αφορούν το εμβληματικό τραγούδι Every Breath You Take.

Ο κιθαρίστας Άντι Σάμερς και ο ντράμερ Στιούαρτ Κόπλαντ προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά του Στινγκ. Οι δύο μουσικοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν αναγνωριστεί ποτέ ως συνδημιουργοί του ιστορικού single του 1983 και πως, παρότι συνέβαλαν στη δημιουργία του, δεν έχουν λάβει ποτέ το παραμικρό ποσό από τα σχετικά δικαιώματα. Το τραγούδι υπολογίζεται ότι εξακολουθεί να αποφέρει στον Στινγκ περίπου 550.000 λίρες ετησίως.

Το “Every Breath You Take”, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ “Synchronicity” και βρέθηκε στο Νο1 στις ΗΠΑ, παραμένει το πέμπτο πιο εμπορικό single των ‘80s. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κομμάτι έγινε ξανά παγκόσμια επιτυχία, όταν το 1997 διασκευάστηκε από τον P. Diddy και τη Faith Evans στο “I’ll Be Missing You”.

Εκπρόσωπος του Στινγκ, διέψευσε μεν ότι η αγωγή αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

Παρά τα μεταξύ τους προβλήματα, τα μέλη των Police έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς – με αποκορύφωμα την επανένωση στην περιοδεία του 2007 και τη δημιουργία επίσημου λογαριασμού στο TikTok το 2023 για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το “Synchronicity”, με νέο περιεχόμενο για τους σύγχρονους θαυμαστές.

Πάντως ο Στινγκ δήλωσε πως πλέον προτιμά την ελευθερία της σόλο καριέρας του, αφού είχε εκφράσει δημόσια μεταμέλεια για την επανένωση του συγκροτήματος το 2007, χαρακτηρίζοντάς το ως «άσκηση νοσταλγίας».

Η πορεία του Sting παραμένει αμείωτα ανοδική: το 2022 πούλησε ολόκληρο τον μουσικό του κατάλογο – τόσο τη σόλο δουλειά του όσο και τα τραγούδια των Police, όπως τα “Roxanne”, “Message in a Bottle” και “Englishman in New York” – στη Universal έναντι περίπου 250-300 εκατ. δολαρίων, μπαίνοντας στη λίστα κορυφαίων μουσικών που εξασφάλισαν τεράστια ποσά από την πώληση των δικαιωμάτων τους τα τελευταία χρόνια.