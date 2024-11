Στινγκ: Το «Every Breath You Take» δεν έχει σπιλωθεί από τις κατηγορίες εναντίον του Diddy

Ο Στινγκ πήρε θέση για την μεγάλη επιτυχία «Every Breath You Take» των Police μετά τις πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του Sean «Diddy» Combs.

Το 1983 το συγκρότημα Police με τραγουδιστή και μπασίστα των Στινγκ κυκλοφόρησε την κορυφαία επιτυχία «Every Breath You Take». Το 1997, ο Diddy χρησιμοποίησε απόσπασμα του τραγουδιού για τη δική του επιτυχία «I’ll Be Missing You».

Sting says that despite the allegations against Sean "Diddy" Combs — who sampled Police's chart-topping hit "Every Breath You Take" — the iconic song still belongs to him



