Στην Αμερική του Τραμπ μπορεί να αρνηθούν τη βίζα λόγω παχυσαρκίας ή καρκίνου

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε εντολή στους υπαλλήλους έκδοσης βίζας να εξετάσουν την παχυσαρκία, καθώς και άλλες χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιακές, ο καρκίνος και ο διαβήτης- ως λόγους για την άρνηση βίζας σε όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τα προξενεία και τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο για τις αλλαγές σε ενημερωτικό σημείωμα στις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με αντίγραφο που επαληθεύτηκε από την Washington Post.

Η κίνηση αυτή διευρύνει τον τρέχοντα ιατρικό έλεγχο πέρα ​​από τις μεταδοτικές ασθένειες και δίνει στους υπαλλήλους έκδοσης βίζας «νέα δικαιολογία για την απόρριψη αιτούντων, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη ροή της μετανάστευσης» σχολιάζει η Washington Post.

Από την πλευρά του, το Politico επισημαίνει: «Οι οδηγίες του Ρούμπιο αποτελούν μια σχετικά αυστηρή ερμηνεία του κανόνα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης περί ''δημόσιας επιβάρυνσης''. Αυτός ο κανόνας απαγορεύει στους υποψήφιους μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα εάν κριθεί πιθανό να χρειαστούν αργότερα δημόσια βοήθεια, όπως Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Προσωρινής Βοήθειας για τις Άπορες Οικογένειες».

Οι πολίτες ξένων χωρών λοιπόν, που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια άρνηση χορήγησης βίζας εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους, σύμφωνα με μια οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Τι έγραφε το ενημερωτικό σημείωμα για τη βίζα

Μεταξύ των παθολογιών που αναφέρονται βρίσκονται η παχυσαρκία, ο διαβήτης ή ο καρκίνος που θα μπορούσαν να απαιτήσουν «την παροχή φροντίδας κόστους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων».

«Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την κατάσταση της υγείας του αιτούντος», αναφέρει αυτό το σημείωμα, το οποίο αποκάλυψε αρχικά ο εξειδικευμένος ιστότοπος KFF Health News και το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ζητάει επίσης, από τις πρεσβείες να αξιολογήσουν εάν τα εξαρτώμενα πρόσωπα έχουν «αναπηρίες, χρόνιες νόσους ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται φροντίδα».

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις πλέον πληγείσες χώρες από την παχυσαρκία παγκοσμίως, εξαιτίας κυρίως της διατροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητά του τη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης, όμως αυστηροποίησε επίσης σημαντικά τις συνθήκες εισόδου στις ΗΠΑ των μεταναστών.

Εξάλλου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακάλεσε δεκάδες χιλιάδες θεωρήσεις εισόδου ανθρώπων στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για απόψεις που κρίθηκαν αντι-αμερικανικές.

«Δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν πως η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν να εγγυηθούν ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα δεν θα αποτελεί βάρος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Washington Post, Politico και ΑΠΕ-ΜΠΕ

