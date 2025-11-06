ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Σβάστικες από αίμα σε δεκάδες αυτοκίνητα

Η δημόσια προβολή ναζιστικών συμβόλων απαγορεύεται από τον νόμο στη Γερμανία

Ένα από τα αυτοκίνητα που βρέθηκαν με σβάστικες επάνω τους/Φωτογραφία: Südosthessen Police
LifO Newsroom
Περίπου 50 οχήματα βρέθηκαν να έχουν επάνω τους ανθρώπινο αίμα, στην πόλη Χάναου, της Γερμανίας, κοντά στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυτοκίνητα, τοίχοι και γραμματοκιβώτια βανδαλίστηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις με σβάστικες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας άνδρας παρατήρησε ότι ένα αυτοκίνητο στη συνοικία Lamboy της Χάναου είχε καλυφθεί με κόκκινη υγρή ουσία, με την οποία άγνωστος είχε σχηματίσει μία σβάστικα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν κι άλλα αυτοκίνητα και τοίχους σπιτιών στην ευρύτερη περιοχή που είχαν υποστεί παρόμοιους βανδαλισμούς.

Η δημόσια προβολή ναζιστικών συμβόλων, όπως η σβάστικα, απαγορεύεται στη Γερμανία από τον νόμο.

Οι προκαταρκτικές αναλύσεις έδειξαν ότι το υγρό είναι πιθανότατα ανθρώπινο αίμα. «Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την προέλευσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός που να σχετίζεται με το περιστατικό», ανέφερε η αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι προσπαθούν «να λύσουν το μυστήριο» και απηύθυναν έκκληση στο κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο αντιπρόεδρος της Bundestag, Όμιντ Νουριπούρ, δήλωσε ότι η επίθεση τον άφησε άφωνο και πρέπει να εξιχνιαστεί άμεσα.

«Η πράξη αυτή πλήττει την ίδια την ψυχή της Χάναου και ξύνει τις πληγές της ακροδεξιάς τρομοκρατικής επίθεσης πριν από πέντε χρόνια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφερόμενος στη δολοφονία εννέα ανθρώπων από ένοπλο που είχε στοχοποιήσει μετανάστες, τον Φεβρουάριο του 2020.

Με πληροφορίες από BBC

