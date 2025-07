Στίβεν Κόλμπερτ: Η απάντηση στον Τραμπ για το τέλος του «The Late Show» - «Πώς τολμάτε, κύριε;»

Σε περίπτωση που πιστεύατε πως ο Στίβεν Κόλμπερτ θα αποχωρούσε αθόρυβα μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του «The Late Show» από το CBS, είναι πλέον σαφές ότι δεν πρόκειται να το κάνει.

Στη χθεσινή του εκπομπή ο παρουσιαστής απάντησε στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα για την «απόλυσή» του.

«Πώς τολμάτε, κύριε; Θα μπορούσε ένας άνδρας χωρίς ταλέντο να συνθέσει το εξής σατιρικό πνευματώδες σχόλιο;» είπε, κοιτάζοντας στην κάμερα που αποκάλεσε “Eloquence Cam” (κάμερα της ευγλωττίας):«Άντε γ...σου.», κατέληξε.

Stephen Colbert responds to Donald Trump saying he’s happy ‘The Late Show’ will be canceled:



