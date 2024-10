Στη Γερμανία κάηκε πυροσβεστικός σταθμός που δεν είχε πυρασφάλεια

Ένας ολοκαίνουργιος πυροσβεστικός σταθμός στη Γερμανία, κάηκε ολοσχερώς, διότι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε σύστημα πυρασφάλειας.

Οι ζημιές εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ, καθώς καταστράφηκε πλήρως ο εξοπλισμός του τμήματος, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στον πυροσβεστικό σταθμό Stadtallendorf στην Έσση και κατέστρεψε, μεταξύ άλλων, την αίθουσα εξοπλισμού και σχεδόν δώδεκα οχήματα έκτακτης ανάγκης, μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ζημιά κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 εκατομμυρίων ευρώ. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τη φωτιά.

Τοπικοί αξιωματούχοι είπαν στο dpa ότι δεν είχε εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς στο κτίριο, επειδή οι ειδικοί έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητο - προς μεγάλη έκπληξη πολλών παρατηρητών τώρα που ο σταθμός έχει καεί.

Η φωτιά ξέσπασε σε όχημα έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής, το οποίο περιείχε μπαταρίες ιόντων λιθίου και εξωτερική σύνδεση ρεύματος.

Ο σταθμός άνοιξε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

"Das Schlimmste, was der Feuerwehr passieren kann": 👉 https://t.co/f8bPpbLdok Es wurde erst dieses Jahr neu eröffnet, jetzt ist das Feuerwehrhaus in Stadtallendorf komplett abgebrannt. #FFHNews #Feuer #Feuerwehr #Stadtallendorf #Großbrand pic.twitter.com/MJkBOUni9P

«Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη θα κάνει πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν και να δράσουν», σχετικά με τη βελτίωση των απαιτήσεων πυροπροστασίας στους πυροσβεστικούς σταθμούς, είπε στο dpa ο Νόρμπερτ Φίσερ, επικεφαλής της ένωσης κρατικών πυροσβεστικών υπηρεσιών της πολιτείας της Έσσης.

Ακριβώς επειδή υπάρχει πολλή τεχνολογία στους πυροσβεστικούς σταθμούς και οι μπαταρίες φορτίζονται εκεί, θα ήταν λογικό να εξοπλιστούν με συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς, είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αποτρέψει τα χειρότερα στο Stadtallendorf.

«Αυτή η φωτιά εξαπλώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα», είπε.

1 jaar oude brandweerkazerne met voertuigen in Stadtallendorf (Hessen) verwoest door brand. Miljoenenschade en emotionele impact bij brandweerpersoneel. De oorzaak is onbekend.

Beelden en verslag via https://t.co/tAlUSz1ktA pic.twitter.com/XB7ASizEXd