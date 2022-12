Stephen "tWitch" Boss: Νεκρός ο 40χρονος χορευτής και DJ του Ellen DeGeneres Show

Νεκρός, σε ηλικία 40 ετών, ο DJ και πρώην χορευτής του αμερικανικού So You Think You Can Dance, Stephen "tWitch" Boss.

Η σύζυγός του, Allison Holker Boss, επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με δήλωσή της στο People. «Με πολύ βαριά καρδιά πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ότι ο σύζυγός μου Stephen μάς άφησε» ανέφερε η 34χρονη.

«Ο Stephen φώτιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε. Εκτιμούσε την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα πάνω απ' όλα. Ήταν η ραχοκοκαλιά της οικογένειάς μας, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας και έμπνευση για τους θαυμαστές του» συμπλήρωσε.

«Είμαι σίγουρη ότι δεν θα περάσει ούτε μια μέρα που δεν θα τιμήσουμε τη μνήμη του» συνέχισε και ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ίδια και τρία παιδιά τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

«Stephen, σε αγαπάμε, μας λείπεις και πάντα θα κρατάω τον τελευταίο χορό για σένα» κατέληξε.

Ο Boss είχε γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι χορού το 2008, ενώ από το 2014 έως και το 2020 εμφανιζόταν, ως DJ, στην εκπομπή της Ellen DeGeneres.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες πως εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο με τραύμα από όπλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοκτόνησε.

Με πληροφορίες από People/TMZ/DailyMail