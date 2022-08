Star Wars: Έκπληκτοι οι φανς με το τρέιλερ της σειράς Andor

Οι φανς του κινηματογραφικού franchise Star Wars εκφράζουν έκπληξη και ανακούφιση αφού είδαν το τρέιλερ του ολοκαίνουργιου prequel της ταινίας Rogue One, Andor.

Η νέα σειρά δράσης-περιπέτειας, 12 επεισοδίων ακολουθεί τον Κάσιαν Άντορ, χαρακτήρα που υποδύεται ο Ντιέγκο Λούνα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας Rogue One στις πρώτες ημέρες της εξέγερσης κατά της Αυτοκρατορίας. Η σειρά θα ξεκινήσει με την καταστροφή της πατρίδας του Άντορ.

Μετά τις μέτριες κριτικές στις προηγούμενες spin-off σειρές The Book of Boba Fett και Obi-Wan Kenobi, οι προσδοκίες για τη σειρά Andor ήταν χαμηλές, με τους λάτρεις της ταινίας Rogue One να ανησυχούν ότι μια αυτόνομη σειρά μπορεί να αδικήσει τον χαρακτήρα του Λούνα.

Ωστόσο, οι θαυμαστές που δεν ήταν πεπεισμένοι αν ήταν αναγκαία σειρά βασισμένη στον χαρακτήρα του Λούνα, τώρα επανεξετάζουν τις απόψεις τους αφού είδαν το τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Πολλοί θαυμαστές στο Twitter χαρακτήρισαν το τρέιλερ «εκπληκτικό». Χρήστης του Twitter σχολίασε:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πραγματικά όμορφος φαίνεται ο Άντορ, σαν να υπάρχουν μερικές καταπληκτικές λήψεις σε αυτό το τρέιλερ». Ένας άλλος έγραψε: «Αυτός είναι ο Πόλεμος των Άστρων που περιμέναμε πολλοί».

Νωρίτερα φέτος, ο Λούνα περιέγραψε τη σειρά ως «το ταξίδι ενός μετανάστη. Αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να μετακινηθείς βρίσκεται πίσω από αυτήν την ιστορία. […] Αυτό σε διαμορφώνει ως άτομο. Καθορίζει εσένα με πολλούς τρόπους και τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις».

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην Disney+ στις 21 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ