Ιράν: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Αραγτσί στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, ο Τραμπ έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι το Ιράν θέλει να επιτευχθεί συμφωνία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής έγραψε ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί πλήρως και θέλει συμφωνία – αλλά όχι μια συμφωνία που θα δεχόμουν».

Το Σάββατο δήλωσε στο NBC News ότι «το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά εγώ δεν θέλω να την κάνω ακόμη, γιατί οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».

Ωστόσο, ο Αραγτσί τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας για όσο χρειαστεί», προσθέτοντας ότι «αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να καταλάβει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς προοπτική νίκης».

«Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται μόνο και μόνο επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. «Πρόκειται για έναν πόλεμο επιλογής του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών και εμείς θα συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας».

Ο Αραγτσί απέρριψε επίσης την άποψη ότι η σύγκρουση αποτελεί πόλεμο επιβίωσης για την ιρανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι «είμαστε αρκετά σταθεροί και ισχυροί». Υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη δεν βλέπει «κανέναν λόγο» να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι συνομιλίες βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη πριν από τα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα.

«Συζητούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν, και αυτό ήταν για δεύτερη φορά», είπε. «Δεν υπάρχει καλή εμπειρία από τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Συζητούσαμε, οπότε γιατί αποφάσισαν να μας επιτεθούν; Τι καλό θα υπάρξει αν επιστρέψουμε ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών;»

Πριν από τα πλήγματα, οι διαπραγματευτές του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών η Τεχεράνη είχε προσφερθεί να μειώσει το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου, κάτι που χαρακτήρισε «μεγάλη παραχώρηση» για να αποδείξει ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν σκοπεύει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η πρόταση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, ο Αραγτσί απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στο τραπέζι».

«Όλα εξαρτώνται από το μέλλον», είπε. «Αν κάποια στιγμή στο μέλλον αποφασίσουμε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ή άλλους συνομιλητές, τότε θα αποφασίσουμε τι θα βάλουμε στο τραπέζι. Προς το παρόν, δεν υπάρχει τίποτα».

Με πληροφορίες από CBS News