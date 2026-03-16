Νικολά Σαρκοζί: Ξανά στο δικαστήριο για νέα δίκη σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Νικολά Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να εμφανιστεί στο Εφετείο του Παρισιού, σήμερα Δευτέρα, για να δικαστεί εκ νέου σχετικά με τις κατηγορίες ότι συνωμότησε για να λάβει παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του αποθανόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ήταν στην εξουσία μεταξύ 2007 και 2012, αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το φερόμενο σχέδιο απόκτησης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Καντάφι. Έγινε ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους-μέλους της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης, και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης της μεταπολεμικής περιόδου που βρέθηκε στη φυλακή.

Μετά από 20 ημέρες σε φυλακή του Παρισιού, τις οποίες περιέγραψε ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της έφεσης που άσκησε, και εξέδωσε ένα βιβλίο για την παραμονή του στη φυλακή. Βρισκόταν σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα.

Η υπόθεση Σαρκοζί

Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, η εισαγγελία κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι, ως υπουργός Εσωτερικών το 2005, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με το σχέδιο απόκτησης εκλογικών κονδυλίων από τη Λιβύη. Αθωώθηκε από τρεις άλλες κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί θα δικαστεί εκ νέου και για τις τέσσερις κατηγορίες στη νέα δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, αφού ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του και ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά των αθωώσεων. Σε περίπτωση καταδίκης, ο 71χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη.

Στην πρώτη δίκη πέρυσι, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι, σε αντάλλαγμα για τα χρήματα της εκστρατείας του Σαρκοζί, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες, και ήταν κατανοητό ότι ο Σαρκοζί θα αποκαθιστούσε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι. Ο αυταρχικός Λίβυος ηγέτης, του οποίου η 41ετής διακυβέρνηση σημαδεύτηκε από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης κατά της πτήσης 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι στη Σκωτία τον Δεκέμβριο του 1988.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μέλη του περιβάλλοντος του Σαρκοζί ότι συναντήθηκαν με μέλη του καθεστώτος του Καντάφι στη Λιβύη το 2005.

Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας το 2007, ο Σαρκοζί προσκάλεσε τον Λίβυο ηγέτη για μια μακρά επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος έστησε τη βεδουίνικη σκηνή του στους κήπους κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το 2011, ο Σαρκοζί έθεσε τη Γαλλία στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ εναντίον των στρατευμάτων του Καντάφι, οι οποίες βοήθησαν τους αντάρτες να ανατρέψουν το καθεστώς του. Ο Καντάφι συνελήφθη και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011.

Συνολικά 10 άτομα αντιμετωπίζουν επανεκδίκαση κατόπιν έφεσης στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Οριστική η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για τις δαπάνες της καμπάνιας του 2012

Διεθνή / Γαλλία: Οριστική η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για τις δαπάνες της καμπάνιας του 2012

Παράλληλα, τόσο ο Νικολά Σαρκοζί όσο και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες για πιθανές προσπάθειες επηρεασμού μαρτύρων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Λιβύης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Πώς οι Ιρανοί παρακάμπτουν τους περιορισμούς στο διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με το εξωτερικό

Καθώς οι περιορισμοί στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες εντείνονται στο Ιράν λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πολλοί Ιρανοί αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΠΑ

Διεθνή / Ιράν: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο CBS News ξεκαθάρισε πως - παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ - το Ιράν δεν έχει ζητήσει ούτε κατάπαυση πυρός ούτε κάποια διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 