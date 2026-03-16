Ιράν: Θα μετατρέψει σε μουσείο το βομβαρδισμένο σχολείο θηλέων

Τουλάχιστον 168 μαθήτριες, 26 δάσκαλοι και τέσσερις γονείς έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Το Ιράν σχεδιάζει να μετατρέψει το σχολείο θηλέων, που βομβαρδίστηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε μουσείο στη μνήμη των σχεδόν 200 θυμάτων του πλήγματος.

«Αυτό το σχολείο είναι ένα ζωντανό ντοκουμέντο της προθυμίας των Αμερικανών να διαπράττουν εγκλήματα και πρέπει να καταγραφεί και να τεκμηριωθεί ώστε να διαφυλαχθεί στην ιστορική μνήμη του ιρανικού λαού», ανέφερε η ιρανική κυβέρνηση σε δήλωση που εξέδωσε.

Τουλάχιστον 168 μαθήτριες, ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών, 26 δάσκαλοι και τέσσερις γονείς έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη νότια ιρανική πόλη Μινάμπ.

Ιράν: «Υπεύθυνες οι ΗΠΑ» για την επίθεση στο σχολείο

Διάφορα ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης δείχνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπεύθυνες για την επίθεση.

Επικαλούμενοι εμπιστευτικές πηγές, οι New York Times και το CNN έχουν αναφέρει ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας δείχνουν αμερικανική ευθύνη.

Οι ΗΠΑ λέγεται πως είχαν στοχοθετήσει μια βάση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στην οποία ανήκε παλαιότερα το κτίριο του σχολείου. Μη επικαιροποιημένα δεδομένα εντοπισμού φέρεται ότι οδήγησαν στο μοιραίο λάθος.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα σχέδια για το μουσείο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Το σχολείο πρόκειται να ανοικοδομηθεί αλλού στη μνήμη των θυμάτων.

Διεθνή

