Σούπερ ήρωες και κλασικές μελωδίες στο μετρό του Χάρκοβο

Ο Μπάτμαν, ο Σπάιντερμαν και το ροζ κουνέλι βρέθηκαν στο μετρό στο Χάρκοβο, σε μία προσπάθεια να διασκεδάσουν τα μικρά παιδιά που παραμένουν κρυμμένα στα καταφύγια.

Οι σούπερ ήρωες κατάφεραν έστω και για λίγο να κάνουν τους μικρούς Ουκρανούς, που ζουν κάτω από τον φόβο των ρωσικών βομβαρδισμών, να ξεχάσουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Να ζήσουν σαν κανονικά παιδιά.

Λίγο αργότερα, γέμισε το μετρό με μελωδίες του Ουκρανού συνθέτη Myroslav Skoryk.

Χθες ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Μουσικό Φεστιβάλ του Χάρκοβο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις ωστόσο, το φεστιβάλ μεταφέρθηκε υπογείως και οι μουσικοί συνεχίζουν απτόητοι να απαλύνουν τον πόνο των συμπολιτών τους με μελωδίες.

VIDEO: In a Kharkiv metro station, a concert provides "a ray of light" for the city's residents who have been forced to take refuge underground due to the war pic.twitter.com/jq936L9kXH