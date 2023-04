Σουδάν: Κόπηκε το σήμα σε ραδιόφωνο και τηλεόραση- «Κινδυνεύεις ακόμη και να ανοίξεις την πόρτα»

Η κρατική τηλεόραση του Σουδάν διέκοψε σήμερα το απόγευμα το πρόγραμμά της, μια ενέργεια που, σύμφωνα με εργαζομένους, είχε ως στόχο να αποτραπεί η διάδοση προπαγάνδας από τους παραστρατιωτικούς, που μάχονται με τον στρατό για τον έλεγχο της πρωτεύουσας.

Εργαζόμενοι σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι οι αρχές έκοψαν το σήμα στην κρατική τηλεόραση του Σουδάν αφού οι RSF μπήκαν στο κτίριο της τηλεόρασης στο Ομντουρμάν, στην απέναντι όχθη του Νείλου από το Χαρτούμ και χρησιμοποίησαν το δίκτυο του ραδιοφώνου για να μεταδώσουν πρόγραμμα υπέρ τους.

Ανταποκριτές του Reuters από το Χαρτούμ και άλλες πόλεις του Σουδάν είπαν ότι η μετάδοση διακόπηκε την Κυριακή, ενώ νωρίτερα η τηλεόραση μετέδιδε συνεχώς το ίδιο, μαγνητοσκοπημένο υλικό. Το κρατικό ραδιόφωνο σίγησε επίσης.

Από το Ναϊρόμπι, έγινε γνωστό ότι η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), ένας περιφερειακός αφρικανικός οργανισμός, σκοπεύει να στείλει στο Σουδάν τους προέδρους της Κένυας, του Νότιου Σουδάν και του Τζιμπουτί σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης των αντιμαχόμενων πλευρών. Η ανακοίνωση αυτή έγινε από το γραφείο του προέδρου της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο στο Twitter.

Η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) είχε υποστηρίζει, μετά τις μάχες που ξέσπασαν το Σάββατο, ότι είχε υπό τον έλεγχό της την κρατική τηλεόραση και άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

The death toll rises in Khartoum and other parts of Sudan. The use of heavy artillery has continued non stop. This war has nothing to do with civilians but we’re the only ones paying for it with our lives. Spread awareness!! pic.twitter.com/RmhK13cpWe