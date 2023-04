Χάος στο Σουδάν: Μαρτυρίες για 15 εγκλωβισμένους Έλληνες στη Μητρόπολη

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στο Σουδάν, ενώ αγωνιώδεις είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων που μένουν στην χώρα.

Σε τουλάχιστον 56 νεκρούς και περίπου 600 τραυματίες, ανέρχεται ο απολογισμός της δεύτερης ημέρας της εμπόλεμης κατάστασης στο Σουδάν, ενώ δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει έξω. Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Ο ΟΗΕ καταδίκασε τη δολοφονία υπαλλήλων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στο Νταρφούρ, ενώ το ίδιο το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ σταματά προσωρινά τις επιχειρήσεις του στη χώρα.



Την ίδια στιγμή μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας έκανε λόγο, εν μέσω πυρών που ακούγονταν, για 15 εγκλωβισμένα άτομα στη Μητρόπολη.

«Έχουμε πρόβλημα με πυροβολισμούς. Έχω κόσμο που έχει εγκλωβιστεί εδώ μέσα από το πρωί του Σαββάτου που τελέστηκε η ακολουθία. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι θα συμβεί κάτι στο Σουδάν» πρόσθεσε και ενώ ακούγονταν οι σφαίρες ακόμη και δια μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας μίλησε για τους δύο Έλληνες τραυματίες μετά από έκρηξη ρουκέτας.

«Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, έχουν προγραμματίσει για σήμερα χειρουργείο. Ο ένας έχει τραυματιστεί στα δύο κάτω άκρα και ο άλλος στο ένα κάτω άκρο, στην κοιλιά και πάνω από το μάτι. Οι γιατροί λένε ότι είναι σταθερή η κατάστασή τους».

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν σήμερα τη δολοφονία τριών υπαλλήλων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) εν μέσω συγκρούσεων στο Σουδάν χθες, λέγοντας πως σκοτώθηκαν ενόσω ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

Ο Φόλκερ Πέρτες, επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών UNITAMS δήλωσε σήμερα πως οι τρεις υπάλληλοι του WFP σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στην Καμπκαμπίγια στο Βόρειο Νταρφούρ χθες.

«Είμαι επίσης συγκλονισμένος από τις αναφορές για βλήματα που έπληξαν εγκαταστάσεις του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών, καθώς και από τις αναφορές για λεηλασία εγκαταστάσεων του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών σε αρκετές τοποθεσίες στο Νταρφούρ», προσέθεσε στη δήλωσή του ο Φόλκερ Πέρτες, που είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες ο στρατός συμφώνησε για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Ο στρατός του Σουδάν ενέκρινε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών να ανοίξει ένα ασφαλές πέρασμα για επείγουσες ανθρωπιστικές περιπτώσεις για τρεις ώρες κάθε μέρα αρχής γενομένης από τις 16:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα, όπως ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Ο στρατός επιβεβαίωσε ωστόσο ότι θα διατηρήσει το δικαίωμα να αντιδράσει αν «η ανταρτική παραστρατιωτική οργάνωση διαπράξει οποιεσδήποτε βιαιότητες».

Το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, που συνεκλήθη εκτάκτως, απέρριψε σθεναρά οποιαδήποτε εξωτερική ανάμιξη που θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση στο Σουδάν.

The situation in Sudan can be said as follows:



The arena of hostilities is expanding from one city to another and from one province to another, covering almost the entire country.



The heaviest fighting continues in Khartoum, which is controlled by both sides. pic.twitter.com/hNeZ5nsc0z