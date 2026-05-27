Αντιδράσεις στη Βρετανία: Ανήλικοι βιαστές απέφυγαν τη φυλακή – Η Πελικό ζητά δικαιοσύνη

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει δικαστική απόφαση στη Βρετανία, που δεν επέβαλε ποινές φυλάκισης σε ανηλίκους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για βιασμό δύο κοριτσιών.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το αρμόδιο Εφετείο στη Βρετανία αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση τριών ανήλικων αγοριών που απέφυγαν ποινές φυλάκισης μετά τον βιασμό δύο κοριτσιών.

Ως προς την υπόθεση, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, δύο 15χρονοι καταδικάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε Youth Rehabilitation Orders (YRO), δηλαδή μέτρα επιτήρησης και αποκατάστασης ανηλίκων, χωρίς να οδηγηθούν στη φυλακή.

"We're still living with male domination."



Gisele Pelicot spoke to @cathynewman about two teenage boys spared jail in rape cases in the UK.



Βρετανία: Το χρονικό της υπόθεσης με τους ανηλίκους

Οι δύο έφηβοι βίασαν τα κορίτσια σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Φόρτινγκμπριτζ τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, ενώ βίντεο από τις επιθέσεις διακινήθηκαν και στα social media.

Ένας τρίτος 14χρονος έλαβε επίσης αντίστοιχη ποινή επειδή ενθάρρυνε έναν από τους δράστες και σχετιζόταν με υπόθεση άσεμνου οπτικού υλικού για την επίθεση του Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η παραπομπή της υπόθεσης στο Εφετείο ήταν «ξεκάθαρα η σωστή απόφαση», αφού ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε επανεξέταση των ποινών μέσω της διαδικασίας για «υπερβολικά επιεικείς ποινές».

Η επανεξέταση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ποινές θα αλλάξουν, καθώς το Εφετείο μπορεί να αποφασίσει ότι βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος.

La Française, victime de viol collectif organisé par son mari a déploré la clémence de la justice britannique.

Βρετανία: «Ένιωσα σαν να ρίχνουν πέτρα στο πρόσωπό μου»

Ένα από τα θύματα, μιλώντας στο BBC, παρομοίασε τη δικαστική απόφαση με τον εξής τρόπο: «ένιωσαν σαν να ρίχνουν πέτρα στο πρόσωπό μου». Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία. Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέιμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή», ενώ ο Ρόμπερτ Τζένρικ από το Reform UK έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό λάθος» του δικαστή.

Ο γενικός εισαγγελέας, Ρίτσαρντ Χέρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή» και δήλωσε ότι επιθυμεί «να δοθεί ένα τέλος για τα θύματα και τις οικογένειές τους». «Είναι ξεκάθαρο από τις προσωπικές τους δηλώσεις ότι αυτά τα κορίτσια επέδειξαν τεράστια γενναιότητα μιλώντας δημόσια», ανέφερε.

Ένα από τα κορίτσια, που ήταν 15 ετών την περίοδο της επίθεσης, δήλωσε στο δικαστήριο: «Με έπιασαν απροετοίμαστη. Δεν θέλω να μου ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα ξαναπάρω ποτέ πίσω αυτή την αθωότητα». «Κανείς δεν αξίζει το τραύμα του βιασμού», πρόσθεσε.

Το δεύτερο θύμα περιέγραψε, μέσω δήλωσης που διαβάστηκε στο δικαστήριο, ότι αντιμετωπίζει εφιάλτες και προβλήματα ύπνου: «Νιώθω ντροπή, ανασφάλεια και άβολα μέσα στο ίδιο μου το σώμα», ανέφερε.

Ο δικαστής Νίκολας Ρόουλαντ επαίνεσε τα θύματα για τη γενναιότητά τους, ωστόσο εξήγησε ότι ήθελε να «αποφύγει την άσκοπη ποινικοποίηση αυτών των παιδιών». Μάλιστα, απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους, είπε: «Πρέπει να θυμάμαι ότι δεν είστε μικροί ενήλικες. Πρέπει να εξετάσω πόσο πιθανό είναι να επαναλάβετε σοβαρές πράξεις και να διασφαλίσω ότι δεν θα το κάνετε ξανά στο μέλλον».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η «πίεση από συνομηλίκους» έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πράξεις τους.

Victims’ Commissioner for England and Wales Claire Waxman tells @CathyNewman 'it's absolutely right' a rape case involving teenagers has been referred to the Court of Appeal, as the initial sentence is 'deterring many victims from coming forward'.



Βρετανία: Αντίδραση από την Πελικό

Μεταξύ των ανθρώπων που αντέδρασαν με τη δικαστική απόφαση στη Βρετανία, ήταν και η Ζιζέλ Πελικό -και- η ίδια θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πρώην σύντροφό της.

Η Ζιζέλ Πελικό κάλεσε να αποδοθεί «δικαιοσύνη» μετά την απόφαση βρετανικού δικαστηρίου να μην οδηγηθούν στη φυλακή ανήλικοι που καταδικάστηκαν για τον βιασμό δύο κοριτσιών.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Κάθι Νιούμαν του Sky News, η Πελικό αναφέρθηκε στην υπόθεση των δύο 15χρονων αγοριών που καταδικάστηκαν για βιασμούς σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Χάμσαϊρ, αλλά έλαβαν, μη στερητικές της ελευθερίας, ποινές.

Η ίδια δήλωσε πως οι υποθέσεις σεξουαλικής βίας απαιτούν ξεκάθαρη απονομή δικαιοσύνης και υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των θυμάτων που αποφασίζουν να μιλήσουν δημόσια.

Με πληροφορίες από Sky News