«Make Iran Great Again»: Το αιχμηρό εξώφυλλο του Time για τον Τραμπ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το νέο εξώφυλλο του ιστορικού περιοδικού συμπυκνώνει τη «νέα εποχή» Τραμπ

The LiFO team
«Make Iran Great Again»: Το αιχμηρό εξώφυλλο του Time για τον Τραμπ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Φωτ. το εξώφυλλο του Time για τον Ντόναλντ Τραμπ / Χ
Το περιοδικό TIME προκάλεσε για ακόμη μία φορά αίσθηση με το νέο του εξώφυλλο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τίτλο «Make Iran Great Again», το περιοδικό διασκευάζει το διάσημο «Make America Great Again» που είχε κάνει σημαία ο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία, σχολιάζοντας καυστικά την τρέχουσα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ειδικά την εμπλοκή τους στον πόλεμο στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για το Time, το οποίο έχει μακρά ιστορία στα πρωτότυπα και αιχμηρά εξώφυλλα. Ωστόσο, αυτή η έκδοση συμπυκνώνει τη «νέα εποχή» Τραμπ.

Την ένταση στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και την επιθετική στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, ειδικά μετά την επάνοδό του στην προεδρία.

Το εξώφυλλο δείχνει μια σειρά από κόκκινα καπέλα, παραλλαγή του διάσημου συνθήματός του Make America Great Again, πάνω στα οποία αναγράφονται χώρες όπως Ιράν, Συρία, Ιράκ, Νιγηρία, Εκουαδόρ, Σομαλία, Υεμένη και Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στρατιωτικά ή έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Το περιοδικό επισημαίνει έτσι ότι, αντί να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για τερματισμό των πολέμων, ο Τραμπ έχει μετατρέψει την εξωτερική πολιτική σε ένα συνεχές «πεδίο μάχης», επεκτείνοντας τη στρατιωτική του δράση σε διάφορα μέτωπα ανά τον κόσμο.

