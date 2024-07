Snoop Dogg: Θα είναι ένας από τους τελευταίους λαμπαδηδρόμους στο Παρίσι

Ο Snoop Dogg θα μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα κατά τις τελευταίες φάσεις της διαδρομής της μέσω του Παρισιού πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Παρασκευή.

Ο παγκοσμίου φήμης ράπερ βρίσκεται ήδη γαλλική πρωτεύουσα ως ειδικός ανταποκριτής για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο 52χρονος, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Κάλβιν Μπρόαντους Τζούνιορ, ανάρτησε μια φωτογραφία του έξω από το δημαρχείο του Παρισιού. Ο ράπερ, ο οποίος έχει περισσότερους από 20 εκατομμύρια ακολούθους στο X, παρότρυνε τους φαν του να παρακολουθήσουν οπωσδήποτε τον μεγαλύτερο αθλητικό θεσμό του πλανήτη.

Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Ματιέ Χανουτάν, έγραψε στο X ότι μετά τη μεταφορά της φλόγας από τον Snoop Dogg, θα ακολουθήσει συναυλία του Γάλλου τραγουδιστή Slimane, ο οποίος συμμετείχε στη Eurovision του 2024, μπροστά από τη Βασιλική Καθεδρική Εκκλησία του Σεν-Ντενί. Πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι το «τελευταίο βήμα πριν από τον Πύργο του Άιφελ».

Ο Σνούπ, ο οποίος γεννήθηκε στο Λος Άντζελες – πόλη που έχει φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1932, το 1984 και το 2028 – προετοιμάστηκε για την Ολυμπιακή του εμφάνιση με μια επίδοση 34.44 δευτερολέπτων στα 200 μέτρα κατά τη διάρκεια ενός ειδικού αγώνα επίδειξης στις αμερικανικές δοκιμασίες στο Όρεγκον τον περασμένο μήνα.

U gots to do it!! 👊🏿🇺🇸🔥🔥🏃🏿🥇🇫🇷 Will u be watchin?? #FollowTheDogg #ParisOlympics pic.twitter.com/3l12Cj74Cp