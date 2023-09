Σλοβακία: Ο πρώην πρωθυπουργός πιάστηκε στα χέρια με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ιγκόρ Μάτοβιτς και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ρόμπερτ Καλινάκ πιάστηκαν στα χέρια, όταν ο πρώτος εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση του δεύτερου με βαν.

Συγκεκριμένα, ο Ιγκόρ Μάτοβιτς οδήγησε ένα φορτηγάκι ζωγραφισμένο με το σύνθημα «δεν θα σας παραδώσουμε στη μαφία» κατηγορώντας τον Ρόμπερτ Κάλινακ για κακή μεταναστευτική πολιτική στη Σλοβακία, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών επί πρωθυπουργίας του Ρόμπερτ Φίκο.

Τότε, ο Κάλινακ κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του οδηγού για να συνετίσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Ο πρώην πρωθυπουργός αρνιόταν να του δώσει το μικρόφωνο με το οποίο τον αποκαλούσε «μαφιόζο» και ακουγόταν από τα μεγάφωνα του βαν. Σε βίντεο καταγράφηκε η επίθεσή του με κλωτσιά στον Κάλινακ, ενώ σε ένα άλλο απόσπασμα υποστηρικτής του δεύτερου γρονθοκοπεί τον υποψήφιο πρωθυπουργό πριν έρθει η αστυνομία. Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα.

Ο Μάτοβιτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρωθυπουργός το 2021 εν μέσω διαμαχών στον συνασπισμό, Το κόμμα OLANO παρέμεινε στην εξουσία πριν ο συνασπισμός του διαλυθεί πέρυσι και διοριστεί υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο τον Μάιο του 2023.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο «δείχνει» την πολιτική αστάθεια που υπάρχει στη χώρα ενόψει των εκλογών της 30ής Σεπτεμβρίου, στις οποίες το κόμμα του Φίκο προηγείται στις δημοσκοπήσεις με την ατζέντα του τερματισμού της στρατιωτικής βοήθειας προς τη γειτονική Ουκρανία. Η ομάδα του Μάτοβιτς, υπό την ηγεσία του OLANO, βρίσκεται περίπου στο όριο του 7% που απαιτείται για να μπει στη Βουλή.

Ο Ιγκόρ Μάτοβιτς κέρδισε τις εκλογές του 2020 δεσμευόμενος ότι θα πατάξει τη διαφθορά στη Σλοβακία, αλλά απομακρύνθηκε από πρωθυπουργός λόγω τριβών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Πλέον, κατηγορεί ευθέως τον επί τρεις φορές πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίκο, αλλά και τον Ρόμπερτ Κάλινακ, ότι είναι διεφθαρμένοι.

Former Slovak PM and ex-interior minister scuffle in the center of Bratislava



Former Prime Minister Igor Matovič and former Interior Minister Robert Kalinak got into a dispute over the issue of illegal migrants.



The situation quickly escalated and turned into a fight with… pic.twitter.com/e8VSrPwZdd