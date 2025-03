Σλοβακία: Νέες διαδηλώσεις κατά Φίτσο - Ζητούν να παραιτηθεί

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ξανά στους δρόμους σε όλη τη Σλοβακία την Παρασκευή (21/3) και διαδηλώσαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Ο Φίτσο κατηγορείται για αυταρχικές τάσεις και φιλορωσική στάση ενώ στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας, το Κόσιτσε, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινακ κατηγορήθηκε ότι «υποκύπτει» στη Ρωσία. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη», προειδοποίησαν ομιλητές από το βήμα στο σημείο της διαδήλωσης στην Μπρατισλάβα.

Τις διαδηλώσεις οργάνωσε η πρωτοβουλία πολιτών «Mier Ukrajine» (Ειρήνη στην Ουκρανία), που τάσσεται υπέρ των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση στην Μπρατισλάβα συνεχίζει να βοηθά τη γειτονική της χώρα αλλά μόνο με «μη θανατηφόρα» στρατιωτικά είδη, όπως εξοπλισμός για αποναρκοθέτηση και γεννήτριες.

Μετά από αντίστοιχες διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ο Φίτσο έχει ήδη κατηγορήσει τους διοργανωτές ότι διασπείρουν «ψεύδη» και χειραγωγούν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο ίδιος, από την πλευρά του, κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, η οποία εξελέγη νομίμως μέσω δημοκρατικής διαδικασίας.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε δεκαπενθήμερο στη Μπρατισλάβα και όχι μόνο, ζητώντας την παραίτηση του Φίτσο.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου μετά το ταξίδι του Φίτσο στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μια σπάνια επίσκεψη στο Κρεμλίνο από ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τρία χρόνια. Αντιδράσεις πυροδότησαν και τα σχόλιά του ότι η Σλοβακία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Από τον Φίτσο, ο οποίος επέζησε από απόπειρα δολοφονίας τον Μάιο του 2024, ζητούν να παραιτηθεί λόγω των σχολίων του σχετικά με τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και τον ισχυρισμό του ότι η Ρωσία είχε λόγους ασφαλείας για να εισβάλει στην Ουκρανία. Παλαιότερα, είχε δηλώσει ότι η Σλοβακία πρέπει να βρίσκεται στον «πυρήνα της ΕΕ».

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές των διαδηλώσεων, σύμφωνα με αναλυτές, είναι ότι δεν περιορίστηκαν σε μεγάλες πόλεις, αλλά έχουν επίσης σημειωθεί σε περιοχές όπου η υποστήριξη για το κυβερνών αριστερό-εθνικιστικό κόμμα του Φίτσο είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλο πρόβλημα στον Fiτσo, δεδομένου ότι το κόμμα του κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2023 κάνοντας εκστρατεία σε μια φιλορωσική πλατφόρμα και εστιάζοντας σε «ανεκμετάλλευτους ψηφοφόρους κατά του κράτους και του κατεστημένου».

