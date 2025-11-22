ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η εγγονή του Τζον Κένεντι διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Η κόρη της Καρολάιν Κένεντι, κόρης της Τζάκι και του 35ου Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία - Σύμφωνα με τους γιατρούς της μένει ένας χρόνος ζωής

LifO Newsroom
Φωτ. Τατιάνα Σλόσμπεργκ / Getty Images
Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή της Τζάκι και του 35ου Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Η 35χρονη δημοσιογράφος, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντουιν Σλόσμπεργκ αποκάλυψε, σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο «The New Yorker» νωρίτερα σήμερα, ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία, ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο είδος καρκίνου του αίματος.

Η 35χρονη ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πως πάσχει από καρκίνο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024, όταν ο γιατρός της εντόπισε ανισορροπία στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων της.

«Λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός μου παρατήρησε πως η εξέταση αίματός μου έδειχνε κάτι περίεργο. Ο φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων κυμαίνεται από τέσσερις έως έντεκα χιλιάδες κύτταρα ανά μικρολίτρο. Τα δικά μου ήταν εκατόν τριάντα μία χιλιάδες. «Θα μπορούσε να είναι κάτι που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, είπε ο γιατρός ή θα μπορούσε να είναι λευχαιμία» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τελικά διαγνώστηκε με «μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3».

Αναφερόμενη μάλιστα στις θεραπευτικές επιλογές της, ξεκαθάρισε: «Δεν μπορούσα να θεραπευτώ με μια τυπική αγωγή». Αρχικά της είπαν ότι θα χρειαζόταν μήνες χημειοθεραπείας και μεταμόσχευση μυελού των οστών. «Δεν πίστευα, δεν μπορούσα να πιστέψω, ότι μιλούσαν για μένα. Την προηγούμενη μέρα είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα», συνέχισε.

Μετά τη γέννηση της κόρης της, πέρασε πέντε εβδομάδες στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Memorial Sloan Kettering για μεταμόσχευση μυελού των οστών και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία στο σπίτι.

O γιατρός της ανακοίνωσε ότι έχει έναν χρόνο ζωής

Τον Ιανουάριο, συμμετείχε σε κλινική δοκιμή θεραπείας CAR-T, μια μορφή ανοσοθεραπείας κατά συγκεκριμένων μορφών καρκίνου του αίματος. Τελικά, ο γιατρός της , της ανακοίνωσε ότι έχει έναν χρόνο ζωής.

Για όλο αυτό το διάστημα, εξήρε τον σύζυγό της για τη στήριξή του. «Ο Τζορτζ έκανε ό,τι μπορούσε για μένα. Μιλούσε με όλους τους γιατρούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες που εγώ δεν άντεχα να αντιμετωπίσω, κοιμόταν στο πάτωμα του νοσοκομείου», σημείωσε.

«Οι γονείς μου και ο αδελφός και η αδελφή μου επίσης φροντίζουν τα παιδιά μου και κάθονται στα διάφορα νοσοκομειακά δωμάτια όπου νοσηλεύομαι σχεδόν κάθε μέρα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Κρατούσαν το χέρι μου αδιάκοπα, ενώ υπέφερα, προσπαθώντας να μη δείξουν τον δικό τους πόνο και τη λύπη τους για να με προστατεύσουν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο, ακόμη και αν αισθάνομαι τον πόνο τους κάθε μέρα», συνέχισε.

«Σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να είμαι καλή, καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη και να προστατεύω τη μητέρα μου, να μην τη στεναχωρώ ή θυμώνω. Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη δική της ζωή, στη ζωή της οικογένειάς μας, κι δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να το σταματήσω. Προσπαθώ κυρίως να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα. Αλλά το να ζεις στο παρόν είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι ακούγεται, γι’ αυτό αφήνω τις μνήμες να έρχονται και να φεύγουν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

