Το κρυμμένο στολίδι της Ευρώπης: Αυτή είναι η πιο αυθεντική χριστουγεννιάτικη αγορά

Επτά χώρες, ένας νικητής. Μια οικογένεια που κουράστηκε από τις πολυσύχναστες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης είχε μία αναπάντεχη εμπειρία στο κρυμμένο «στολίδι» της ηπείρου.

LifO Newsroom
Φωτ. Unsplash
Μετά από χρόνια που γιόρταζαν τα Χριστούγεννα στον αυστραλιανό καύσωνα, μια οικογένεια αποφάσισε να απολαύσει τις γιορτές στην Ευρώπη μέσα από ένα ταξίδι σε επτά χώρες και οκτώ πόλεις.

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους, η εποχή αυτή σημαίνει κρύο, ζεστό κρασί και χριστουγεννιάτικες αγορές. Έτσι και αυτοί ταξίδεψαν από τη Μελβούρνη στο Λονδίνο, έναν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικο προορισμό, ξεκινώντας έτσι την πολυήμερη «εξερεύνηση» της Ευρώπης.

Το μότο τους ήταν απλό: να ταξιδεύεις σημαίνει να τρως. Κάθε πόλη είχε τη δική της γευστική ταυτότητα και κάθε χριστουγεννιάτικη αγορά το δικό της εποχιακό σνακ.

Ταξίδεψαν στη Γερμανία, στην Πράγα, στη Βουδαπέστη, στη Νυρεμβέργη και οι εικόνες από τις ευρωπαϊκές πόλεις ήταν πραγματικά μαγικές. Καρουζέλ, χορωδίες, καθεδρικοί ναοί, γιγαντιαίες φάτνες και όμορφες χειροτεχνίες όπου και αν κοίταζες. Όμως, δεν ήταν όλα ρόδινα.

Το Λονδίνο και η Πράγα έδειξαν το άλλο πρόσωπο της δημοφιλίας. Ασφυκτικός συνωστισμός, μπλοκαρισμένες είσοδοι, ουρές και χαμένες ευκαιρίες για φαγητό ή φωτογραφίες, ενώ αρκετές φορές η οικογένεια αναγκάστηκε να τρώει όρθια ή πάνω σε κάδους.

Η πραγματική χριστουγεννιάτικη «αποκάλυψη» ήταν το Λουξεμβούργο

Όμως κάπου ανάμεσα στον προγραμματισμό, πρόσθεσαν στο ταξίδι μια πόλη που λίγοι σκέφτονται για χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις, το Λουξεμβούργο.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε θησαυρός. Χωρίς πλήθη, με αργούς ρυθμούς και θέες που κόβουν την ανάσα, το Λουξεμβούργο ήταν αυτό που χρειαζόταν η οικογένεια, η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων.

Το ετήσιο φεστιβάλ Winterlights αποκάλυψε μια πόλη γεμάτη γιορτινά φώτα, ξύλινα κιόσκια στολισμένα με χειροποίητους χιονάνθρωπους, φιλικούς πωλητές και σημεία που δεν απαιτούσαν αγώνα για να παραμείνουν άδεια από περαστικούς, προκειμένου να βγάλεις μία φωτογραφία.

Με τη βοήθεια του δωρεάν τραμ, η οικογένεια πέρασε άνετα ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές αγορές. Εκεί δοκίμασαν πλήθος τοπικών σνακ κάτω από το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης.

Μετά από ημέρες γεμάτες συνωστισμό, τρέξιμο και αναζήτηση τραπεζιού, το Λουξεμβούργο τους χάρισε ηρεμία, χώρο, φως και μια αίσθηση πραγματικής γιορτής. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ήταν η πρώτη φορά που χαλάρωσαν στο ταξίδι.

Με πληροφορίες από BBC

