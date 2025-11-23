Καιρός: Έντονο κρύο το επόμενο 24ωρο - Πιθανή μία κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας εντός των ημερών

Ο καιρός της Δευτέρας έρχεται με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη Φλώρινα να αναμένεται να καταγράψει τη χαμηλότερη θερμοκρασία, φτάνοντας τους 0°C το πρωί. Ακολουθούν η Τρίπολη με 2°C, η Λάρισα με 3°C και η Θεσσαλονίκη με 6°C, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα κυμανθεί στους 10°C.

Για τη Δευτέρα δεν προβλέπονται έντονα φαινόμενα, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και εκτιμάται πως θα φτάσει νέο κύμα αστάθειας.

Από την Τρίτη οι βροχές επιστρέφουν στα δυτικά, χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ημερών. Τετάρτη και Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ενώ οι προγνώσεις δείχνουν μια αρκετά αυξημένη πιθανότητα για κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας από την Παρασκευή, με μπόρες, δυνατές καταιγίδες και επιδείνωση σε πολλές περιοχές.

Έντονες βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να κάνουν το πέρασμά τους και από την Αθήνα, από την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πισοδέρι και Βασιλίτσα

Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα «έστρωσαν» τα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου στη Φλώρινα και Βασιλίτσας στα Γρεβενά, δημιουργώντας χειμερινό τοπίο στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Οι πίστες καλύφθηκαν ήδη από ικανοποιητική ποσότητα χιονιού, ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και τις βραδινές ώρες, ενισχύοντας κι άλλο το ύψος του χιονιού.

Οι επιχειρηματίες των χιονοδρομικών κέντρων υποδέχθηκαν το πρώτο χιόνι με αισιοδοξία, καθώς ένα επαρκές στρώμα τις επόμενες ημέρες θα τους επιτρέψει να μπουν δυναμικά στη λίστα των προορισμών για εκδρομείς και λάτρεις των χειμερινών σπορ, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Με τη θερμοκρασία να πέφτει στα ορεινά, οι ενδείξεις για τις πίστες των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα θετικές.