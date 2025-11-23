ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Ο λόγος που ο Τραμπ θέλει ο Ζελένσκι να αποδεχτεί τη συμφωνία έως την Πέμπτη

«Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν», έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονη πίεση προκειμένου η Ουκρανία να προσυπογράψει το σχέδιό του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, εάν είναι δυνατόν μέσα σε μια εβδομάδα, δηλώνοντας ότι «θα έπρεπε» το σχέδιο αυτό να ταιριάζει στο Κίεβο και τελικά να το εγκρίνει.

«Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για την απόρριψη του σχεδίου του από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε επίσης ότι είχε πει απερίφραστα στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους τον Φεβρουάριο.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι περίμενε να επιλύσει το θέμα του πολέμου πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε: «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να επιταχύνει τη διαδικασία, ενοχλημένος που δεν κατάφερε έως τώρα να βάλει τέλος στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, είναι «κατάλληλη» καταληκτική ημερομηνία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές καταληκτικές ημερομηνίες, αλλά αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η τάση είναι να τις παρατείνουμε. Ωστόσο η Πέμπτη είναι, πιστεύουμε, η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ σε εκπομπή του Fox News Radio.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εάν οι μάχες συνεχιστούν, οι Ουκρανοί όπως και να έχει «θα χάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα» τα εδάφη που θα έπρεπε να παραχωρήσουν στη Ρωσία, εάν αυτό το σχέδιο επικυρωνόταν.

«Είναι πολλοί θαρραλέοι», τόνισε αναφερόμενος σε Ουκρανούς μαχητές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει πια πόλεμο», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί μετά την Ουκρανία σε άλλες χώρες της περιοχής.

Δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του «τιμωρήθηκε» από τη διάρκεια της σύγκρουσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι είχε προβλέψει η Μόσχα όταν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει εκφράσει σκεπτικισμό για το αμερικανικό σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων χρόνων ρωσικής εισβολής, καθώς το Κίεβο το θεωρεί πολύ ευνοϊκό προς το Κρεμλίνο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαβεβαιώνει ότι δεν θα «προδώσει» τη χώρα του.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει από την πλευρά του, ότι συζητά τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.

