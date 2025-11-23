Πετράλωνα: Αδέλφια κατηγορούν τον πατέρα τους, συγγενείς και φίλους για συστηματικό βιασμό

Τρία αδέλφια από τα Πετράλωνα καταγγέλλουν τον πατέρα τους, συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της οικογένειας, για τον συστηματικό βιασμό τους.

Ρεπορτάζ του Mega, μεταφέρει ότι τα παιδιά κατηγορούν τον πατέρα και τους συγγενείς τους, ότι τα κακοποιούσαν σεξουαλικά, συστηματικά και κατ΄ εξακολούθηση, από όταν ήταν ακόμη πολύ μικρότερα σε ηλικία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα των παιδιών φέρεται να είχε γνώση για την κακοποίησή τους, να συγκάλυπτε, όσα υφίσταντο τα παιδιά, και μάλιστα, να τα εκβιάζει για να μην μιλήσουν σε κανέναν για ό,τι περνούσαν.

Ο πατέρας κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του, τα οποία, όπως μεταδίδει το Mega, τα εξανάγκαζε σε αισχρές πράξεις,. Το 2017, όταν ακόμη ήταν ανήλικα, τα αδέλφια κατήγγειλαν τον πατέρα τους, συγγενείς αλλά και οικογενειακούς φίλους και συστηματική σεξουαλική κακοποίηση.

Πετράλωνα: Η μητέρα κατηγορείται πως γνώριζε όσα βίωναν τα παιδιά και τα εκβίαζε να σιωπήσουν

Το κουβάρι του εφιάλτη που βίωναν άρχισε να ξετυλίγεται, όταν τα παιδιά πλησίασαν έναν συγγραφέα και τη φίλη του.

Ο γιος της οικογένειας και φερόμενο ως θύμα, είπε σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ:

«Η μητέρα μας, υποκρινόταν στις αρχές ότι δεν γνώριζε τίποτα και έπεφτε από τα σύννεφα. Αυτό φυσικά φόβισε και τους τρεις μας. Στη συνέχεια, οι απειλές της εντάθηκαν: έλεγε πως γνωρίζει άτομα που θα σταματούσαν τη υπόθεση, ότι αν τολμήσουμε να πούμε τι συνέβαινε θα πηγαίναμε σε ίδρυμα».

Έπειτα από πολυετή αναμονή, δέκα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη ως κατηγορούμενοι για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση.

Πρόκειται για τον πατέρα, την τότε σύντροφό του, τον θείο τους, ένα φιλικό ζευγάρι, δύο φίλοι του πατέρα, μία ακόμη γυναίκα, δύο φίλους του πατέρα, μια ακόμη γυναίκα και δύο υπάλληλοι του πατέρα.

Παρά τις κατηγορίες, όλοι τους αρνούνται τις πράξεις που τους καταλογίζονται.

Τον Ιούνιο αποφασίστηκε και η παραπομπή της μητέρας των παιδιών σε δίκη με την κατηγορία πως γνώριζε και συγκάλυπτε την κακοποίηση των παιδιών.

«Έπρεπε να περάσουν οχτώ χρόνια για να φτάσουμε στο βούλευμα που την στέλνει σε δίκη για συνέργεια. Θέλω και πάλι να καταγγείλω πως ενώ τρία παιδιά κατήγγειλαν την κακοποίησή τους από όλον τον κύκλο της μητέρας τους, για χρόνια οι Αρχές επέτρεπαν να έχει την προσωρινή επιμέλεια. Εξετάστηκα ανήλικος, από «ψυχολόγο» κατ’ αντιπαράσταση με τον θύτη πατέρα μου και με εκπροσώπους άλλων θυτών μου», προσθέτει ο γιος της οικογένειας.

Πετράλωνα: «Αν τα είπες όλα θα πάρουν τη μικρή σε ίδρυμα», φέρεται να έλεγε η μητέρα

«Αν τα είπες όλα θα πάρουν τη μικρή σε ίδρυμα. Τουλάχιστον πάρε την επιμέλεια εσύ, να μείνεις μαζί μου και να μην το καταλάβει η γειτονιά. Εγώ κάνω κουμάντο. Όσο είναι ελεύθεροι παίρνουμε και κανένα φράγκο. Μην με ζαλίζετε γιατί θα τον φέρω πίσω και όποιον πάρει ο διάολος», φέρεται να τους έλεγε η 52χρονη μητέρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το φερόμενο ως θύμα του πατέρα και των υπόλοιπων κατηγορούμενων, περιγράφει:

«Όλα ξεκίνησαν από όταν ήμουν τέλη πρώτης προς δευτέρας δημοτικού, έξι προς επτά ετών. Έχω και από πριν μνήμες με άρρωστες τιμωρίες από αυτό που θέλει να αποκαλείται μητέρα. Όχι μόνο δεν μας έκανε αγκαλιά, αλλά με τη συμπεριφορά της μας ώθησε να θεωρούμε στοργή και αγάπη αυτά που μας έκανε ο πατέρας. Η μητέρα για να μην μιλάω με κλείδωνε στη βεράντα στο κρύο, μου έβαζε ταινία στο στόμα. Μου έριχνε ξύλο, ξυλοδαρμούς αμέτρητους. Οι περισσότεροι από όσους με βίαζαν ήταν άνδρες, αλλά υπήρχαν και γυναίκες, κάποιες μάλιστα μητέρες, ανάμεσά τους. Δεν καταλάβαινα ότι μου κάνουν κάτι αφύσικο γιατί ο πατέρας το πάσαρε ότι έτσι γινόταν σε κάθε οικογένεια. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ότι είμαι θύμα κακοποίησης λόγω της παραμέλησης, που είχα υποστεί από τους γονείς μου. Οι κινήσεις μας ήταν αφύσικες, πονηρές για την ηλικία μας».

Με πληροφορίες από Mega