Γάζα: Δύο παιδιά σκοτώνονται κάθε ημέρα παρά την εκεχειρία

Νέο δημοσίευμα στον επίσημο ιστότοπο του ΟΗΕ, επικαλείται πληροφορίες της UNICEF, σύμφωνα με την οποία κάθε ημέρα σκοτώνονται δύο παιδιά στη Γάζα, παρά την εκεχειρία.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 67 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε «συγκρούσεις» στον παλαιστινιακό θύλακα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 10 Οκτωβρίου - με ρυθμό περίπου δύο παιδιών την ημέρα.

Την ίδια ώρα, οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ανέφεραν ότι ένα κορίτσι εννέα ετών «δέχεται θεραπεία για τραύματα στο πρόσωπο λόγω πυροβολισμών από drone».

Ο Dr. Rik Peeperkorn του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε πως «παρόλο που υπάρχει εκεχειρία, οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκοτώνονται».

Γάζα: 280 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί

Από τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας προκύπτει, ότι 280 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί και 672 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Ακόμη, περίπου 571 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Μέσα σε ένα όλο και πιο αβέβαιο κλίμα για τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι ομάδες βοήθειας του ΟΗΕ -συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)- συνεχίζουν να πιέζουν για μεγαλύτερη πρόσβαση στους κατοίκους της Γάζας, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και εξαιρετικά ευάλωτες οικογένειες.