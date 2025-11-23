Οι IDF λένε πως σκότωσαν τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ, IDF, ισχυρίζεται, ότι σκότωσε τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», Χαϊθάμ Αλί Ταμπατάμπαϊ.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος του στρατού, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα, αιτιολογώντας τη στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργότερα τον θάνατό του σε μια δήλωση, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ο Ταμπατάμπαϊ θεωρούνταν δεύτερος μετά τον γενικό γραμματέα Ναΐμ Κασέμ στην ιεραρχία της οργάνωσης. Για τον θάνατο του Ταμπατάμπαϊ, οι IDF ανέφεραν σ ανακοίνωσή τους, ότι ήταν «βετεράνος και κεντρικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης», αφού εντάχθηκε στις τάξεις της τη δεκαετία του 1980 και κατείχε διάφορες υψηλές θέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνη του διοικητή της ελίτ δύναμης Ραντβάν και του επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ στη Συρία.

Η πρώτη επίθεση στη Βηρυτό μετά από μήνες

Ο Νετανιάχου διέταξε την επίθεση στη Βηρυτό, μετά από σύσταση του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Εχθρικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες και σημαντικές ζημιές», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Αυτό είναι το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.