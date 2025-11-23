Ουκρανία: «Πολύ αισιόδοξος» ο Ρούμπιο για επίτευξη συμφωνίας

«Πολύ αισιόδοξος» δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ως προς τις διεργασίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Η πιθανότητα για μια συμφωνία αναμένεται «πολύ γρήγορα», τόνισε ο Ρούμπιο, έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ, έχουμε ένα βασικό κείμενο» και κατά συνέπεια «είμαι πολύ αισιόδοξος».

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει», πρόσθεσε σε δηλώσεις του. Μετά τις τοποθετήσεις Ρούμπιο, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον εντός της ερχόμενης εβδομάδας για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βλέπει θετικά, το γεγονός ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».

Όπως ανέφερε στο καθιερωμένο βραδινό του μήνυμα: «Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύκτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες».

Αναφορικά με τα εκκρεμή θέματα γύρω από την επίτευξη της συμφωνίας, αυτά «αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση», διευκρίνισε ο Ρούμπιο, ενώ σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αναγνώριζε, πως είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά...πρέπει να συμφωνήσουν μ' αυτό», σχολίασε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Ουκρανία: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ

Η Ευρώπη υπέβαλε τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου της διοίκησης Τραμπ για την Ουκρανία, που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο, σύμφωνα με το Reuters, συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

2. Θα επιτευχθεί μια συνολική και πλήρης συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθώς και του ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

3. Το σημείο 3 του σχεδίου των ΗΠΑ διαγράφεται, όπως μεταδίδει το Sky News. Ένα προσχέδιό του που είδε το Reuters ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω».

4. Μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, θα συγκληθεί ένας διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα ασφαλείας και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης, ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και μελλοντικών οικονομικών ευκαιριών.

Ολόκληρη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

5. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

6. Ο αριθμός των στρατιωτικών της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της συμμαχίας, η οποία δεν υπάρχει.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Εγγύηση των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει το άρθρο 5:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα αποκατασταθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις και θα ανακληθεί κάθε είδους αναγνώριση του νέου εδάφους και όλα τα άλλα οφέλη από την παρούσα συμφωνία.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα αποκτήσει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η αίτηση της αξιολογείται.

12. Ισχυρό πακέτο παγκόσμιας ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α. Δημιουργία ταμείου ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή ανάπτυξη, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και οι προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα καταρτίσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την επιτάχυνση των εν λόγω προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία.

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διάφορων άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επανενταχθεί στην G8.

14. Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που υπέστη.

15. Θα συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα θεσπίσει νομοθετικά πολιτική μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να παρατείνουν τις συνθήκες για τη μη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Fair Start.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της NPT (Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων).

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανέμεται ισότιμα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε αναλογία 50-50.

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη γραμμή κρούσης.

22. Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και πτώματα θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι κρατούμενοι πολίτες και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

26. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

27. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

28. Μόλις όλες οι πλευρές συμφωνήσουν στο παρόν μνημόνιο, θα τεθεί αμέσως σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, με την απόσυρση και των δύο μερών στα συμφωνηθέντα σημεία, προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.