Λίβανος: Επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό μετά από μήνες - «Στόχος αρχηγικό μέλος της Χεζμπολάχ»

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, στον Λίβανο -την πρώτη από τις αρχές Ιουνίου- με στόχο αρχηγικό μέλος της Χεζμπολάχ.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε, ότι ο ισραηλινός στρατός χτύπησε «στην καρδιά της Βηρυτού, με στόχο τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών ενίσχυσης και εξοπλισμού της οργάνωσης».

Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN, αναφέρει, ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Χαϊθάμ Αλί Ταμπατάμπαϊ, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ.

11/23/25 🇮🇱🇱🇧 🚨🚨From the site of the raid in Haret Hreik in Beruit, Lebanon pic.twitter.com/m58hPNg1GW — 🇺🇸 Ray Murray jr (@rmjr2654) November 23, 2025

Η ίδια πηγή πρόσθεσε, ότι η εκτίμηση των ζημιών από τη μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Ταμπατάμπαϊ σκοτώθηκε στην επίθεση.

Ο Νετανιάχου διέταξε την επίθεση, μετά από σύσταση του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Εχθρικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες και σημαντικές ζημιές», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας να κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 21 τραυματίες από αυτήν την επίθεση.

Αυτό είναι το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Με πληροφορίες από CNN