Τζένιφερ Άνιστον: Πληθαίνουν οι φήμες για γάμο στην Ελλάδα με τον σύντροφό της

Το δαχτυλίδι στο χέρι της ηθοποιού στην ανάρτηση για τα γενέθλια του Τζιμ Κέρτις ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σενάρια

Φωτ. Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις / Instagram
Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν τη Τζένιφερ Άνιστον να παντρεύεται τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις.

Οι φήμες ξεκίνησαν αμέσως μετά τα γενέθλια του διάσημου υπνοθεραπευτή, όπου η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοφιλής ηθοποιός συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία κρατώντας τον Τζιμ Κέρτις αγκαλιά και γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ».

Στη φωτογραφία, η Τζένιφερ Άνιστον φορούσε στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, κάτι που ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σενάρια περί αρραβώνα.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Radar Online, η Τζένιφερ Άνιστον φέρεται να έχει εξομολογηθεί σε άτομα του στενού της κύκλου, ότι ήδη συζητούν το ενδεχόμενο ενός γάμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ελλάδα, από όπου και έχει ρίζες η ηθοποιός, φέρεται να είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς.

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός εθεάθη με τον Τζιμ Κέρτις για πρώτη φορά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Ιούλιο στη Μαγιόρκα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες εκεί τον σύστησε για πρώτη φορά στους στενούς της φίλους.

