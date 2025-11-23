ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ερντογάν: «Αύριο θα μιλήσω με τον Πούτιν» – Νέα πυρά κατά Ισραήλ και Νετανιάχου στη Σύνοδο G20

«Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη», δήλωσε, μεταξύ άλλων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ερντογάν: «Αύριο θα μιλήσω με τον Πούτιν» – Νέα πυρά κατά Ισραήλ και Νετανιάχου στη Σύνοδο G20 Facebook Twitter
Φωτ αρχείου από συνάντηση του Tαγίπ Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Κίνα / Φωτ: EPA
0

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σκοπός της συνομιλίας τους, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, είναι η αναβίωση της πρωτοβουλίας του «διαδρόμου των σιτηρών» και η προώθηση των διαδικασιών για ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν, επισήμανε, πως θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων: «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε».

Ερντογάν: «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα»

Στην τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας για «γενοκτονία στη Γάζα».

«Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» τόνισε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Όσο για τον πόλεμο της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα».

Εξέφρασε παράλληλα, την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι: «Εξακολουθώ να πιστεύω όλα όσα έλεγα πριν»

Διεθνή / Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι ακόμη και μετά τη συνάντησή τους

Μπορεί η συνάντηση των δύο να πραγματοποιήθηκε σε απροσδόκητα θετικό κλίμα, όμως ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν υπαναχωρεί από την κριτική του απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Διεθνή / Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Η κατάρρευση του συστήματος Υγείας στις ΗΠΑ μέσα από την εμπειρία της εξαδέλφης του ίδιου του υπουργού - Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής
LIFO NEWSROOM
Το κρυμμένο στολίδι της Ευρώπης: Αυτή είναι η πιο αυθεντική χριστουγεννιάτικη αγορά

Διεθνή / Το κρυμμένο στολίδι της Ευρώπης: Αυτή είναι η πιο αυθεντική χριστουγεννιάτικη αγορά

Επτά χώρες, ένας νικητής. Μια οικογένεια που κουράστηκε από τις πολυσύχναστες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης είχε μία αναπάντεχη εμπειρία στο κρυμμένο «στολίδι» της ηπείρου.
LIFO NEWSROOM
 
 