Χαμάς: Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της - Καταγγέλλει ισραηλινές παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία

Yψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Χαμάς μετέβη την Κυριακή στο Κάιρο, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Εκεί στελέχη της Χαμάς φέρεται να συναντήθηκαν με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου και να συνομίλησαν για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.

Ωστόσο, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της ανακωχής. Σημειώνεται πως η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι επαναδιαβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη συνάντησή της με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ για «συνεχείς παραβιάσεις» που, όπως είπε, απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία.

Παράλληλα, ζήτησε έναν «σαφή και καθορισμένο μηχανισμό» υπό την επίβλεψη των μεσολαβητών για την καταγραφή και την παύση οποιωνδήποτε παραβιάσεων της συμφωνίας.

Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι συζήτησε στην Αίγυπτο τρόπους για την άμεση επίλυση του ζητήματος των μαχητών της Χαμάς στις σήραγγες της Ράφα, ξεκαθαρίζοντας ότι η επικοινωνία μαζί τους έχει διακοπεί.

