Ουκρανία: Σφοδρό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό ενέργειας στην περιοχή της Μόσχας

Η Ουκρανία πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση με drone σε ενεργειακό σταθμό στην περιοχή της Μόσχας, νωρίτερα σήμερα.

Από την αεροπορική επίθεση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και διακοπή θέρμανσης για χιλιάδες κατοίκους στη Μόσχα, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Κιέβου μέχρι σήμερα σε σταθμό ενέργειας εντός της Ρωσίας.

Στον τέταρτο χρόνο του πολέμου, η Ρωσία έχει πλήξει επανειλημμένα τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης της Ουκρανίας, ενώ μέχρι τώρα το Κίεβο επικεντρωνόταν κυρίως στην προσπάθεια να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια, σταθμούς πετρελαίου και αγωγούς.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα ουκρανικά drones επιτέθηκαν στον σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά του Κρεμλίνου, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Μόσχας, Αντρέι Βορόμπιοφ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Telegram έδειχναν φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό από τον σταθμό. «Μερικά από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Κάποια έπεσαν στο έδαφος του σταθμού. Ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις», συμπλήρωσε ο Βορόμπιοφ.

GOOD NEWS

Ukrainian drone attack on the Shatura Thermal Power Plant in Moscow oblast. Its electricity output is about 8,048 million kWh, and the capacity is 1500 MW. Locals claim multiple drones were involved in the attack. pic.twitter.com/knW6OnMCut — The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) November 23, 2025

Πρόσθεσε δε, ότι μετά την επίθεση ενεργοποιήθηκε η εφεδρική ηλεκτροδότηση και αναπτύχθηκαν κινητά συστήματα θέρμανσης στην περιοχή, όπου η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω από το μηδέν.

«Γίνονται όλες οι προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της θέρμανσης. Η πόλη Σατούρα έχει περίπου 33.000 κατοίκους» συνέχισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης σε τμήματα της Ουκρανίας λόγω ρωσικών επιθέσεων. Η Ουκρανία έχει επίσης πλήξει εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και θέρμανσης σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο και σε ρωσικές περιοχές γειτονικές με την Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σταθμούς που εξυπηρετούν τη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει πληθυσμό πάνω από 22 εκατομμύρια.

Ο σταθμός Σατούρα, ένας από τους παλαιότερους της Ρωσίας, ιδρύθηκε επί Λένιν και αρχικά λειτουργούσε με τύρφη, ενώ σήμερα χρησιμοποιεί κυρίως φυσικό αέριο.

Με πληροφορίες από Reuters