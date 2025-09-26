Σλοβακία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε συνταγματική αναθεώρηση που περιορίζει τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας ενέκρινε σήμερα συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και προβλέπει ότι το εθνικό δίκαιο υπερισχύει του ευρωπαϊκού.

Η αναθεώρηση, που εγκρίθηκε με 90 ψήφους επί 99 παρόντων βουλευτών, καθιστά δυσκολότερη την αλλαγή φύλου για τα διεμφυλικά άτομα και περιορίζει τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι «υπάρχουν δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό, όπως καταγράφονται κατά τη γέννηση», ενώ επιτρέπει αλλαγή φύλου μόνο για «σοβαρούς λόγους» που θα καθοριστούν από ειδικό νόμο. Παράλληλα, προβλέπει ότι μόνο παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να υιοθετούν παιδιά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Η ψηφοφορία, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη και αναβλήθηκε, επανήλθε στη σημερινή ημερήσια διάταξη και εγκρίθηκε με τη στήριξη της κυβέρνησης του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Φίτσο είχε παρουσιάσει την πρόταση στα τέλη Ιανουαρίου, επικαλούμενος «τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά» της χώρας και κάνοντας λόγο για «συνταγματικό φράγμα απέναντι στον προοδευτισμό».

Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι σε «πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας θα υπερισχύει του ευρωπαϊκού. Η Επιτροπή της Βενετίας, συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχε προειδοποιήσει την Μπρατισλάβα να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη αναθεώρηση, τονίζοντας ότι αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Σλοβακία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και έχει δεσμευθεί να τηρεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.