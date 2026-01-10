ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λαζαρίδης: Καβγάς on air με τη Τζάκρη με αφορμή την Καρυστιανού - Ο βουλευτής έφυγε από το στούντιο

Η στιγμή που ο Μακάριος Λαζαρίδης πετά το μικρόφωνο και απομακρύνεται από το πλατό

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Glomex
Καβγάς ξέσπασε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου σε εκπομπή του OPEN ανάμεσα σε δύο βουλευτές, με αφορμή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικότερα, όλα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Τώρα Μαζί», όταν η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, είχαν μία έντονη αντιπαράθεση, σχετικά με το κόμμα της Καρυστιανού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστήριξε πως τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Η λέξη «αλητεία» προκάλεσε την έκρηξη του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος της απάντησε «αλητείας;», με την ίδια να απαντά «ναι, αλητείας» και τον ίδιο να καταλήγει λέγοντας «φεύγω, ντροπή».

Τέλος, ο βουλευτής διακρίνεται να αποχωρεί φανερά εκνευρισμένος από το πλατό.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πολιτική / Μέτρα για αγρότες: Αυτές είναι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις - Ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Όπως ανέφεραν στην εξειδίκευση των μέτρων, 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 είναι υπό επεξεργασία και 7 είναι εκτός δημοσιονομικού πλαισίου
THE LIFO TEAM
Μαρινάκης σε αγρότες: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα ούτε υπομονή»

Πολιτική / Μαρινάκης σε αγρότες: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα- ούτε υπομονή»

«Είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
THE LIFO TEAM
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Πολιτική / Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Τασούλα: Ας είναι το νέο έτος μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

«Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια στη δημόσια ζωή και λιγότερη στρεψοδικία και τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και στην πολιτική» τόνισε μεταξύ άλλων
THE LIFO TEAM
 
 