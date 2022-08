Σκηνές πανικού στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ - Σε lockdown λόγω πυροβολισμών

Πανικός προκλήθηκε χθες Πέμπτη από τον καταιγισμό πυρών στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη, στα βόρεια της χώρας., σύμφωνα με την αστυνομία.

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε lockdown -υπό αποκλεισμό- για περίπου δύο ώρες λόγω του «συμβάντος».

Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

