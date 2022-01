Ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ανάμεσα στις προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής ελίτ που δε γλίτωσαν από τα «δίχτυα» της καταδικασμένης πλέον Ελίζαμπεθ Χολμς, ιδρύτρια της εταιρείας Theranos.

Ο τότε αντιπρόεδρος Μπάιντεν επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της Theranos στην Καλιφόρνια το 2015 και καθισμένος δίπλα στη Χολμς είχε χαρακτηρίσει το όλο κτίριο ως «εργαστήριο του μέλλοντος». «Μιλήσαμε για το πως είναι να εμπνέεις», είπε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Theranos που δημοσιεύθηκε μετά την επίσκεψη. «Αυτό είναι έμπνευση. Είναι εκπληκτικό αυτό που κατάφερες να κάνεις Ελίζαμπεθ».

Vice President Joe Biden participates in a roundtable discussion yesterday in the Theranos machine shop in California pic.twitter.com/qfw30XrzbN — VP Biden (Archived) (@VP44) July 24, 2015

«Αυτό είναι το εργαστήριο του μέλλοντος. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι όχι μόνο κάνετε αυτές τις εργαστηριακές δοκιμές πιο προσιτές, αλλά χρεώνετε ιστορικά χαμηλές τιμές, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα» έλεγε ο Μπάιντεν.

“The @POTUS and I share your vision of a health care paradigm focused on prevention." - @VP Biden #ownyourhealth pic.twitter.com/ya7eCJlKE3 — Theranos (@theranos) July 23, 2015

Ο Μπάιντεν έλεγε τότε στη Χολμς ότι αυτός και ο τότε πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα «μοιράζονται το όραμά σας για ένα παράδειγμα υγειονομικής περίθαλψης που επικεντρώνεται στην πρόληψη».

“This is the laboratory of the future.” - @VP Biden today at our inaugural health summit. #ownyourhealth pic.twitter.com/TYzKWdRYg3 — Theranos (@theranos) July 23, 2015

Η επίσκεψη του Μπάιντεν έγινε λίγους μήνες πριν η Wall Street Journal δημοσιεύσει ότι η Χολμς είχε παραπλανήσει επενδυτές και ασθενείς σχετικά με την τεχνολογία αιματολογικών εξετάσεων. Η εταιρεία, η οποία κάποτε αποτιμήθηκε στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, διαλύθηκε το 2018 και η Χολμς κρίθηκε ένοχη πριν μερικές μέρες για τρεις κατηγορίες απάτης και μία κατηγορία συνωμοσίας.

Ο Μπάιντεν δεν ήταν ο μόνος ισχυρός άνδρας του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που «αγκάλιασε» την Theranos. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας περιλάμβαναν τους πρώην υπουργούς Εξωτερικών, Χένρι Κίσινγκερ και Τζορτζ Σουλτζ, τους πρώην υπουργούς Άμυνας Τζέιμς Μάτις και Γουίλιαμ Πέρι καθώς και τους πρώην γερουσιαστές Μπιλ Φριστ και Σαμ Νουμ.

Άλλοι εξέχοντες επενδυτές που έδωσαν εκατομμύρια στη Theranos είναι η οικογένεια Γουάλτον που ίδρυσε τη Walmart αλλά και η οικογένεια των δισεκατομμυριούχων, Ντέβος.

Με πληροφορίες από New York Post