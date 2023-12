Σκάφος με οπαδούς «κόλλησε» κάτω από γέφυρα στο Λονδίνο

Σκάφος που μετέφερε οπαδούς ποδοσφαίρου κόλλησε κάτω από τη γέφυρα Χάμερσμιθ στο Λονδίνο.

Πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ένα σκάφος χτύπησε σε μια γέφυρα στο Λονδίνο καθώς προσπαθούσε να περάσει από κάτω.

Το μικρό σκάφος πήγαινε τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ στον αγώνα τους με τη Φούλαμ όταν χτύπησε και κόλλησε στη γέφυρα Χάμερσμιθ, μια κρεμαστή γέφυρα που διασχίζει τον ποταμό Τάμεση.

Η αρμόδια αρχή στο Λονδίνο, που ερευνά το περιστατικό, είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το σκάφος, MV Emerald του Λονδίνου, υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Η γέφυρα Χάμερσμιθ παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία αυτοκινήτων καθώς το 2020 εντοπίστηκαν μικρορωγμές σε μία κατασκευή ηλικίας 136 ετών. Οι πεζοί εξακολουθούν να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη γέφυρα.

A boat full of West Ham supporters got stuck under Hammersmith Bridge before their game against Fulham on Sunday ⛴️ pic.twitter.com/RVWWgoHcIG