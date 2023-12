Βενετία: Ακτιβιστές «έβαψαν» πράσινη τη λιμνοθάλασσα – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Για σειρά αδικημάτων κατηγορούνται οι 28 ακτιβιστές που χθες «έβαψαν» πράσινη τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Οι ακτιβιστές στη Βενετία μεταξύ άλλων κατηγορούνται για διακοπή λειτουργίας των πλωτών μέσων μεταφοράς, διαδήλωση η οποία δεν είχε λάβει την προβλεπόμενη άδεια, διάχυση επικίνδυνων ουσιών, αλλά και για άσκηση βίας.

Πρόκειται για μέλη της οργάνωσης Extinction Rebellion, τα οποία κατηγορούνται από την εισαγγελία της Γαληνοτάτης. Από την πλευρά της, η οργάνωση επισημαίνει ότι «πρόκειται για κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» και με τη δράση τους.

Στο μεταξύ, χθες έξι μέλη της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» έριξαν λάσπη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. «Η Βενετία είναι καταδικασμένη, θα καλυφθεί από την λάσπη, πρέπει να δράσουμε τώρα», είπαν στα αγγλικά, στους τουρίστες που βρίσκονταν στην πλατεία, τα μέλη της οργάνωσης. Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, καταδίκασε την όλη κινητοποίηση και ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση καθαρισμού της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Την ίδια ώρα, πολλοί ντόπιοι και ξένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους και τα έξι μέλη της «Τελευταίας Γενιάς» προσήχθησαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα.

FOGLI DI VIA DA VENEZIA DI 4 ANNI

DOPO L'AZIONE SUL CANAL GRANDE

28 persone portate in questura e rilasciate dopo 6 ore.

Denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, sversamento di sostanze pericolose e per aver agito in concorso.

1/7 pic.twitter.com/WHsfxzTzvE