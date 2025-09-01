ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις και ο Δήμαρχος Σικάγου αντιστέκονται στα σχέδια του Τραμπ για ανάπτυξη στρατού στην πόλη, ενώ οι αντιδράσεις κλιμακώνονται και οι αριθμοί δείχνουν μείωση εγκληματικότητας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ (Δημοκρατικός), δήλωσε την Κυριακή ότι κάνει «κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να εισβάλει σε πολιτείες», καθώς η κυβέρνηση απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, όπως έκανε ήδη στην Ουάσιγκτον και στο Λος Άντζελες.

Οι δηλώσεις έγιναν αφότου ο Δήμαρχος Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον (Δημοκρατικός), υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητά από την αστυνομία να μη συνεργαστεί με στρατεύματα ή ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περίπτωση ανάπτυξης. Το διάταγμα απαιτεί από τους αστυνομικούς να φορούν κάμερες σώματος, να μην καλύπτουν τα πρόσωπά τους και ξεκινά πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για το πώς να αντιδράσουν εάν συλληφθούν από ομοσπονδιακές αρχές.

«Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε μια παράνομη και αντισυνταγματική στρατιωτική κατοχή της πόλης μας», τόνισε ο Τζόνσον. «Δεν θέλουμε στρατιωτικά σημεία ελέγχου ή τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους μας».

Ο Τραμπ έχει προτείνει την ευρύτερη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των μεταναστών χωρίς έγγραφα, διατάσσοντας παράλληλα την Εθνοφρουρά να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη εμπλοκή στην αστυνόμευση.

Σύμφωνα με την Washington Post, το Πεντάγωνο σχεδιάζει εδώ και εβδομάδες ανάπτυξη στο Σικάγο, ως «πιλοτικό μοντέλο» που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις.

Ο Πρίτζκερ, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation (CBS), κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να αφαιρέσει δικαιώματα από τους πολίτες. Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο και αξιολύπητο κυβερνήτη».

Παρά την πολιτική διαμάχη, τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι η βία στο Σικάγο έχει μειωθεί 23% σε σχέση με πέρυσι.

Η αντίδραση του Σικάγου διαφέρει από την Ουάσιγκτον, όπου η Δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση, επιτρέποντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν υπερασπίστηκε τον Τραμπ, λέγοντας ότι «οι πολίτες νιώθουν πιο ασφαλείς». Από την άλλη, η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ισχυρίστηκε ότι χωρίς την επέμβαση του Τραμπ «το Λος Άντζελες θα είχε καεί».

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με ανάπτυξη στρατού στη Βαλτιμόρη, προκαλώντας έντονη σύγκρουση με τον Κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ.

Το αν οι συλλήψεις που έγιναν σε αυτές τις επιχειρήσεις αντέχουν νομικά μένει αμφίβολο, καθώς δικαστές και σώματα ενόρκων αμφισβητούν τη νομιμότητα των μεθόδων.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Διεθνή / Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το Οβάλ Γραφείο σε… χρυσό παλάτι με πολυτέλειες που διχάζουν την Αμερική. Από πορτρέτα και οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι χρυσές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τις Βερσαλλίες
LIFO NEWSROOM
Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Διεθνή / Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει να πέσει στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, με σοσιαλιστές, ακροδεξιούς, Πράσινους και κομμουνιστές να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κατά, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο λόγος που είναι θαμμένη σε ένα απομονωμένο, ιδιωτικό νησί - «Συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για να βρίσκεται η Νταϊάνα» υποστηρίζει
LIFO NEWSROOM
Δύο τρισ. ευρώ σε κίνδυνο: Οι συντάξεις στην Ολλανδία απειλούν τις ευρωπαϊκές αγορές

Διεθνή / Δύο τρισ. ευρώ σε κίνδυνο: Οι συντάξεις στην Ολλανδία απειλούν τις ευρωπαϊκές αγορές

Η μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος απειλεί να αναστατώσει τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με 2 τρισ. ευρώ σε κίνδυνο και αβεβαιότητα για επενδυτές και τράπεζες
LIFO NEWSROOM
 
 