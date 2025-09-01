Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ (Δημοκρατικός), δήλωσε την Κυριακή ότι κάνει «κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να εισβάλει σε πολιτείες», καθώς η κυβέρνηση απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, όπως έκανε ήδη στην Ουάσιγκτον και στο Λος Άντζελες.

Οι δηλώσεις έγιναν αφότου ο Δήμαρχος Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον (Δημοκρατικός), υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητά από την αστυνομία να μη συνεργαστεί με στρατεύματα ή ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περίπτωση ανάπτυξης. Το διάταγμα απαιτεί από τους αστυνομικούς να φορούν κάμερες σώματος, να μην καλύπτουν τα πρόσωπά τους και ξεκινά πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για το πώς να αντιδράσουν εάν συλληφθούν από ομοσπονδιακές αρχές.

«Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε μια παράνομη και αντισυνταγματική στρατιωτική κατοχή της πόλης μας», τόνισε ο Τζόνσον. «Δεν θέλουμε στρατιωτικά σημεία ελέγχου ή τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους μας».

Ο Τραμπ έχει προτείνει την ευρύτερη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των μεταναστών χωρίς έγγραφα, διατάσσοντας παράλληλα την Εθνοφρουρά να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη εμπλοκή στην αστυνόμευση.

Σύμφωνα με την Washington Post, το Πεντάγωνο σχεδιάζει εδώ και εβδομάδες ανάπτυξη στο Σικάγο, ως «πιλοτικό μοντέλο» που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις.

Ο Πρίτζκερ, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation (CBS), κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να αφαιρέσει δικαιώματα από τους πολίτες. Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο και αξιολύπητο κυβερνήτη».

Παρά την πολιτική διαμάχη, τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι η βία στο Σικάγο έχει μειωθεί 23% σε σχέση με πέρυσι.

Η αντίδραση του Σικάγου διαφέρει από την Ουάσιγκτον, όπου η Δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση, επιτρέποντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν υπερασπίστηκε τον Τραμπ, λέγοντας ότι «οι πολίτες νιώθουν πιο ασφαλείς». Από την άλλη, η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ισχυρίστηκε ότι χωρίς την επέμβαση του Τραμπ «το Λος Άντζελες θα είχε καεί».

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με ανάπτυξη στρατού στη Βαλτιμόρη, προκαλώντας έντονη σύγκρουση με τον Κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ.

Το αν οι συλλήψεις που έγιναν σε αυτές τις επιχειρήσεις αντέχουν νομικά μένει αμφίβολο, καθώς δικαστές και σώματα ενόρκων αμφισβητούν τη νομιμότητα των μεθόδων.

Με πληροφορίες από Washington Post