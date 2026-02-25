ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Τουρκία: Μαχητικό F-16 συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο, νεκρός ο πιλότος

Tο μαχητικό έπεσε κοντά σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κωνσταντινούπολης–Σμύρνης, με συντρίμμια να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση

Το σημείο της συντριβής / Φωτ: Getty Images
Μαχητικό F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την επίσημη ενημέρωση, το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από την 9η Κύρια Βάση Μαχητικών στην επαρχία Μπαλικεσίρ, όμως λίγο αργότερα χάθηκε η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και ραντάρ. Ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, το μαχητικό έπεσε σε περιοχή κοντά σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κωνσταντινούπολης–Σμύρνης, με συντρίμμια να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, πυροσβεστική και ασθενοφόρα.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει έρευνα από ειδική επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Με πληροφορίες από Associated Press

