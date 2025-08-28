ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη ναυτική βάση Naval Station Great Lakes, βόρεια του Σικάγο, ως κέντρο επιχειρήσεων για την ενίσχυση της δράσης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ενάντια σε παράτυπους μετανάστες.

Παράλληλα, εξετάζεται η αποστολή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στην πόλη, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική σύγκρουση με τον κυβερνήτη του Ιλινόι, JB Πρίτσκερ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έχει ζητήσει «περιορισμένη υποστήριξη» από τη βάση, που αφορά υποδομές, εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές ανάγκες. Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη έγκριση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει ήδη δείξει πρόθεση να παραχωρήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τη στήριξη της ICE.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις, με στόχο ακόμη και 3.000 συλλήψεις την ημέρα, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, νομικές προσφυγές και μαζική κοινωνική κατακραυγή. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε μάλιστα ότι σύντομα θα δημιουργηθεί «ομάδα κρούσης ICE» στο Σικάγο.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται αποστολή χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς ή ακόμα και ενεργών στρατιωτών στην πόλη, με στόχο να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις της ICE. Το σενάριο αυτό έχει ήδη προκαλέσει εκρηκτική αντίδραση από την τοπική κυβέρνηση.

Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ κατηγόρησε ανοιχτά τον Τραμπ ότι αγνοεί πλήρως τις τοπικές αρχές: «Δεν επικοινωνούν μαζί μας. Θέλουν απλώς να παρακάμψουν την τοπική αστυνομία και να στείλουν στρατό όποτε τους καπνίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ απάντησε πως μπορεί να το κάνει ακόμα κι αν ο Πρίτσκερ αρνηθεί: «Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν θεωρήσω ότι η χώρα μας κινδυνεύει, μπορώ να το κάνω».

Νομικοί ειδικοί, ωστόσο, εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης. Η Ελίζαμπεθ Γκόιτεν, ειδική στο συνταγματικό δίκαιο, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ κινδυνεύει να βρεθεί «σε ακόμη πιο λεπτό νομικό πάγο» σε σχέση με την προηγούμενη αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες.

Το σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει νέο σημείο αιχμής στην προεκλογική μάχη του Τραμπ, εντείνοντας το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί στα εστιατόρια, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Διεθνή / Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Τα εστιατόρια προτείνουν μοναδικούς συνδυασμούς φαγητών και νερών, όπως με τα κρασιά - Τι καθορίζει σύμφωνα με τους ειδικούς την γεύση του νερού
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Διεθνή / Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές
LIFO NEWSROOM
Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Διεθνή / Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Διεθνή / Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει μέλη της Fed και να τοποθετήσει πιστούς συνεργάτες - Τι σημαίνει η κίνηση αυτή για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τα επιτόκια
LIFO NEWSROOM
Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπουνγκα μπουνγκα» του Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Διεθνή / Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του
LIFO NEWSROOM
Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
 
 