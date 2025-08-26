Ο Τραμπ αρνείται τον χαρακτηρισμό του δικτάτορα αλλά πιστεύει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις ότι ενεργεί σαν «δικτάτορας» βάζοντας τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στις αμερικανικές πόλεις για να ελέγξει το έγκλημα, αλλά επέμεινε ότι κάποιοι πιστεύουν πως η χώρα θα μπορούσε να έχει έναν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι οι πόλεις υπό Δημοκρατική ηγεσία είναι αχάριστες για την παρέμβαση της κυβέρνησής του στον έλεγχο του εγκλήματος.

«Όπως γνωρίζετε, το Σικάγο είναι αυτή τη στιγμή ένα πεδίο σφαγής», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, όταν υπονόησε ότι θα στείλει στρατιώτες της Εθνοφυλακής στο Σικάγο.

«Πολλοί λένε, "Ίσως να θέλαμε έναν δικτάτορα'. Εγώ δεν είμαι δικτάτορας, δεν μου αρέσει ο δικτάτορας. Είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος με μεγάλη κοινή λογική», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Trump: "A lot of people are saying maybe we'd like a dictator."

a little?? Lots of people Mr. TACO pic.twitter.com/C7DfxOATNn — Gianl1974 (@Gianl1974) August 26, 2025

Ο ίδιος έχει υποσχεθεί να καταπολεμήσει το έγκλημα στη χώρα, εν μέρει στέλνοντας ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στις πόλεις για να πραγματοποιηθούν μαζικές συλλήψεις. Ο πρώτος στόχος του Τραμπ ήταν η Ουάσινγκτον, η οποία ισχυρίστηκε πως είχε καταληφθεί από το έγκλημα – αν και τα κρατικά και ομοσπονδιακά στατιστικά δείχνουν ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας μειώνονται.

Η παρουσία 800 στρατιωτών της Εθνοφυλακής, κάποιοι από τους οποίους είναι ένοπλοι, έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες και πτώση στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως οι κρατήσεις σε εστιατόρια.

Ο Τραμπ είχε στείλει προηγουμένως την Εθνοφυλακή στο Λος Άντζελες. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι υπερβάλλει σχετικά με τα περιστατικά βίαιου εγκλήματος και αγνοεί τα δεδομένα για τα στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να επιβάλει τις ομοσπονδιακές δυνάμεις σε πόλεις που διοικούνται από φιλελεύθερους ηγέτες με τους οποίους διαφωνεί.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη» στην πολιτεία και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «προσπαθεί να δημιουργήσει μια κρίση».

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, δήλωσε ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στη Βαλτιμόρη, μια πόλη που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι καταληφθεί από το έγκλημα, είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια.

«Αν ο [Τραμπ] ήθελε να έχει μια σοβαρή συζήτηση για το βίαιο έγκλημα, θα έπρεπε να δώσει προσοχή στη δουλειά που κάνουμε στην πολιτεία του Μέριλαντ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», είπε ο Μουρ. Ο Ηγέτης της Μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει βάση» και «κανένα δικαίωμα» να στείλει στρατεύματα ή πράκτορες στο Σικάγο, προσθέτοντας ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι θέλουν και αυτοί να δουν χαμηλότερα ποσοστά εγκλήματος.

Ωστόσο, ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του ακολούθησαν μια διαφορετική αφήγηση, ισχυριζόμενοι ότι αυτοί που αντιτίθενται στη χρήση της εξουσίας του προσπαθούν απλώς να μην συνεργαστούν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί ηγέτες είναι «πιο θυμωμένοι» που ο Τραμπ προσφέρει βοήθεια από το ότι «οι δολοφόνοι κάνουν ό,τι θέλουν στις πόλεις τους».

«Όταν βλέπω τι συμβαίνει στις πόλεις μας και μετά στέλνω στρατεύματα, αντί να με επαινούν, λένε 'Προσπαθείς να καταλάβεις τη Δημοκρατία',» δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι.»

Παρά τα στατιστικά που δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα μειώνεται στις πόλεις σε όλη τη χώρα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά αυτή τη στιγμή την Αστυνομία της Ουάσινγκτον για το αν παραποίησαν τα στατιστικά του βίαιου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από Independent

