Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 5 νεκροί

Ένας άνδρας πυροβολήθηκε έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το αιματηρό συμβάν στο Σίδνεϊ, σήμανε συναγερμός στις Αρχές για επίθεση με μαχαίρι στo εμπορικό κέντρο Bondi Junction Westfield. Διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες. Το εμπορικό κέντρο αυτή την ώρα έχει εκκενωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν πως «ένα κρίσιμο περιστατικό έχει ξεκινήσει μετά τον πυροβολισμό ενός άνδρα στο Bondi Junction. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα (Σάββατο 13 Απριλίου 2024)». Ο άνδρας που πιστεύεται πως ήταν ο δράστης της επίθεσης, έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Stabbing at Westfield Bondi Junction. Multiple people injured. Police and ambulance at the scene. Unknown perpetrator #latestnews #stabbing #BondiJunctionWestfield pic.twitter.com/fcKJC59e4x

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται έντρομοι άνθρωποι να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατακλύζουν την περιοχή. Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως μετά το περιστατικό, ορισμένοι άνθρωποι παρέμειναν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του εμπορικού. Κάποιοι μάρτυρες άκουσαν πυροβολισμούς, ενώ άλλοι είδαν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος τραυματισμένους.

🚨🇦🇺 Emergenza a #Sidney, in #Australia: forze di polizia e ambulanze accorse presso il centro commerciale Westfield Bondi Junction, dove diverse persone sarebbero state accoltellate. Testimoni oculari riferiscono anche di colpi di pistola. Situazione fluida e informazioni… pic.twitter.com/YGna2jQ2hC

This is shocking. two dozen people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia. Firing sound also being heard. Security personnel reached the incident sites. ...this is still ongoing



Is this a terrorist attack ? Prayers pic.twitter.com/Uxp38PrITs