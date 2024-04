Σίδνεϊ: Επτά νεκροί και οκτώ τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο

Επτά νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου κι ενός μωρού έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση στο εμπορικό κέντρο Bondi Junction Westfield στο Σίδνεϊ. Κάποιοι από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ενώ στην αρχή οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς, ο απολογισμός τους ανήλθε στους επτά. Ο δράστης της επίθεσης είναι επίσης νεκρός.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έπεσε νεκρός από τα πυρά της, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας. Σχετικά με τις κινήσεις του δράστη, η αστυνομία ανέφερε πως αρχικά εισήλθε στο εμπορικό κέντρο περίπου στις 15:10 τοπική ώρα αλλά αποχώρησε από αυτό πολύ σύντομα. Έπειτα επέστρεψε ξανά δέκα λεπτά μετά, στις 15:20, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει να μαχαιρώνει περαστικούς.

#Sydney #Terrorist #terrorist Islam is the religion of peace, if you don't agree with this statement, it's either Islamophobia or blasphemy. #Australia pic.twitter.com/fzDWuQAueD

Παράλληλα οι Αρχές ενημέρωσαν πως ο δράστης ενεργούσε μόνος του και δεν υπάρχει επιπλέον απειλή για το κοινό. Ωστόσο συνεχίζεται η έκκληση τους να αποφεύγουν οι πολίτες την περιοχή ακόμη και μετά την έξοδο εκατοντάδων ανθρώπων από το εμπορικό κέντρο. «Οι σκέψεις όλων των Αυστραλών είναι σε αυτούς που επλήγησαν και τους οικείους τους», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται έντρομοι άνθρωποι οι οποίοι έτρεχαν για να εγκαταλείψουν το εμπορικό κέντρο, με περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να έχουν κατακλύσει την περιοχή. Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως μετά το περιστατικό, ορισμένοι άνθρωποι παρέμειναν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του εμπορικού, κάποιοι μάρτυρες άκουσαν πυροβολισμούς, ενώ άλλοι είδαν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος τραυματισμένους.

This is shocking. two dozen people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia. Firing sound also being heard. Security personnel reached the incident sites. ...this is still ongoing



Is this a terrorist attack ? Prayers pic.twitter.com/Uxp38PrITs